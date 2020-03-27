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40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı

Hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100’ün üzerinde suç kaydı bulunan suç makinesi kadın, cezaevi firarisi kocası ile birlikte yakalandı.

Hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan suç makinesi kadın, cezaevi firarisi kocası ile birlikte yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 28 Şubat günü saat 00.45 sıralarında Sancaktepe'de bir adrese operasyona düzenlendi. Operasyonla, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan Ceylan K. (29) isimli kadın ile, onunla imam nikahlı olduğu ve aynı evde yaşadığı öğrenilen cezaevi firarisi Özgür K. kıskıvrak yakalandı.



100'ün üzerinde suç kaydı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası


Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanan Ceylan K.'nin, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma gibi suçlardan yüzün üzerinde kaydı bulunduğu öğrenildi. Ceylan K.'nin ayrıca, adli makamlarca hakkında çıkartılan 36 farklı yakalama emri ve işlemiş olduğu bu suçlardan dolayı 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.


Ceylan K. ve dini nikahlı eşi Özgür K. işlemlerinin ardından ilgili makamlara sevk edildi.

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