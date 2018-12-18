400 öğrenci ve ailelerinden geri dönüşüme büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Gaziosmanpaşa'da 400 öğrenci aileleriyle birlikte 1 ay boyunca kilolarca atık topladı. Öğrenciler topladıkları atıkları geri dönüşüm merkezlerine gidecek araçlara kendileri yüklerken, miniklerin büyük duyarlılığı örnek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne Gaziosmanpaşalı minikler ve ailelerinden büyük destek geldi. “Gelecek için geri dönüştür” sloganı ile ilçede yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu'ndan 400 öğrenci ve aileleri bir ay boyunca cam, plastik, pil, ambalaj gibi atıkları biriktirdi. Proje kapsamında ise 2 ton ambalaj atığı, 300 kilogram atık cam, 120 kilogram atık piller, 105 litre bitkisel atık yağ toplandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da minik çevrecileri okullarında ziyaret etti, doğaya önem veren minikleri tebrik etti. Ardından 1 ay boyunca biriktirilen atık malzemeleri minikler ellerinde "Çevremizi Kirletme Geleceğimizi Yok Etme" dövizleriyle geri dönüşüm tesislerine götürecek araçlara yükledi. Miniklerin büyük bilinci takdir toplarken, geri dönüşüme destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen projede çocukların küçük yaşlardan itibaren çevre dostu nesiller olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ise 50 kilogram pil için spor seti, 250 kilogram için ise okullara tablet hediye ediliyor. Toplanan her 400 litrelik atık yağ için ise bir Engelsiz Yaşam Projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine bir tekerlekli sandalye ulaştırılıyor.

“Çocuklarımızın bu çevreye karşı duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz”

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşturulmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Cumhurbaşkanımızın eşi kıymetli Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu Türkiye'deki Sıfır Atık projesi kapsamında okullarımızda çevre elçilerimizi oluşturmak suretiyle yaklaşık 400 kişiyle Gaziosmanpaşa ilçemizde bir çevre duyarlılığı çalışması başlattık. Bu kapsamda katı atıklar, plastik, pil, gibi atıkları toplayarak poşetlere doldurmak suretiyle çocuklarımızın bu çevreye karşı duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bu davranışları en iyi şekilde yerine getiren unsurlar” dedi.

“Bunlar çok uzun süre doğamızda kalıyor”

“Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak için atıkları geri dönüştürmeliyiz” diyen Zeynep Hazar, “Atıklar yerlere atılıyor ve bunlar çok uzun süre doğamızda kalıyor ve bizim çevremizi kirletmemize neden oluyor. Buradan atıkları yere atanlara sesleniyorum lütfen atmasınlar, geleceğime yön versinler” dedi.

“Yeniden kullanabileceğimiz şeylere dönüşecek ve geri gelecekler”

Atıkların çevreye büyük zarar verdiğini ifade eden Eren Çarko, “Doğayı korumak çevreyi kirletmemek için atıkları topluyoruz. Geri dönüştürülebilecek maddeleri topladık, geri dönüşüm tesisine yollayacağız. Bizim yeniden kullanabileceğimiz şeylere dönüşecek ve geri gelecekler” ifadelerini kullandı.