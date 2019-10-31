41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda heyecan pazar günü

kez düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu ‘İstanbul Senin, Durma Koş' sloganı ile 3 Kasım pazar günü koşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu 41. kez 'İstanbul Senin, Durma Koş' sloganı ile 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona bu yıl 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu ve binlerce İstanbullu katılacak.

İstanbul Maratonu öncesinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Ekrem İmamoğlu: "Dünyada en iyi 3 maratondan biri olmayı hak ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Maratonu'nun dünyada en iyi 3 maratondan biri olmayı hak ettiğini vurgulayarak, "Belki birinci olmayı hak ediyor. Çünkü böyle bir coğrafya başka bir yerde yok. Koşu esnasında dünyanın binlerce yılık tarihinin izlerini izleyebilirsiniz. Bence yüz binlerce İstanbullu parkur boyunca hem koşucuları desteklemeliler hem de İstanbul'un tadını çıkarmalılar. Güzel bir havaya da denk geliyor. Bu pazar hemşehrilerimizi parkur civarında görmeyi arzu ediyorum. Bu pazar çocuklarıyla oraya davet ediyoruz. Güzel şeyleri paylaşmak onu daha da büyütür. Bu manada güzel bir gün geçireceğiz. 3 günümüz kaldı. Bu 3 gün içerisinde spor fuarı var. Kendi alanında dünyada en fazla ziyaret edilen alanlardan birisi olmayı başarıyor. Spor çok değerli. Sporunun birleştirici ruhunu hissetmek lazım. Hayatınızın ne kadar tatlı, iyi, güzel olduğunu hissedin. Türkiye'de bir, iki branşlar sanki sporun temek branşı gibi öne çıkıyor. Atletizm bu işin temelidir. Çok öne çıkmalı. Sporun gerçek simge isimlerini yakalamak lazım. İstanbul senin durma koş, çünkü artık İstanbul 16 milyon insanının. 16 milyon İstanbullu tadını çıkarmalı. Bu süreci hem sponsorluk anlamında hem emek anlamında parçası olan her kuruma çok teşekkür ediyorum. Yardım kuruşlarının çağrılarına kulak veren herkese de teşekkür ediyorum. Pazar günü hep beraber oradayız. 10 binlerce koşucunun dışında yüz binlerce insanın da parkurlarda katılımcılara alkışlarla destek versin" açıklamasında bulundu.

Renay Onur: "Bütün İstanbul'u koşmaya davet ediyorum"

Maratonun dünyanın en önemli spor etkinlerinden biri olduğunu söyleyen Renay Onur, "Bunun sebebi en demokratik spor etkinliği oluşu. NBA maçına, Formula 1'e sıradan bir insan katılamaz. Bir maraton etkinliğine isteyen herkes katılabilir. Herkesin katılımına açık, dünyanın en elit sporcularıyla yarışacağı tek spor müsabakası maratondur. Bu yüzden önem verdiğimiz bir etkinlik. Maraton boyunca hepimize 10 bin kişi hizmet ediyor olacak. Bunlardan bin tanesi gönüllülerimiz. 37 bin koşunun, 50 bin kişinin katıldığı halk koşusunda da 10 bin kişi ile keyifli anlar yaşatacağız. Bu seneki sloganımız, ‘İstanbul senin durma koş.' Vodafone isim sponsoru oldu. 106 ülkeden katılımcılarımız var. 15 km Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol koşusu olarak tarihe geçecek. Harika bir festival alanı olacak. Gün boyunca eğlenebilecek bir alan. Şu ana kadar 8 milyon TL bağış toplanmış. Yarış sonuna kadar 15-16 milyon TL bağış bekleniyor. Vodafone tarafından kodlama eğitimleri verilecek. Çok ciddi gönüllü desteği ile hazırlanıyoruz. Tüm emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bütün İstanbul'u koşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Çintimar: "Dünyada ilk 3 maraton arasına sokmak için çalışacağız"

İstanbul Maratonu'nun her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirten Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Spor fuarı da Türkiye'nin en büyük fuarı. Önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en büyük spor fuarı olacak. Her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu 3 gün içerisinde sporcular standımızda olacak. Maratonda çalışacak gönüllere teşekkür ediyorum. Burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Daha üst seviyelere taşıyıp, dünyada ilk 3 maraton arasına sokmak için çalışacağız" diye konuştu.

Hasan Süel: "Spor birleştirici bir güç"

Maratonun heyecan verici olduğunu dile getiren Hasan Süel ise, “Spor birleştirici bir güç. İnsanlar arasındaki mesafeyi azaltan bir güç. Koşu en kolay yapılacak spor aktivitelerinden. 8. kez sponsor oluyor. Bizim için büyük bir onur. Bu organizasyon İstanbul'un tanıtımı için, sporculara desteği için çok önemli bir organizasyon. Son 8 yıldan beri giderek artıyor. Kodlama eğitimleri vereceğiz. Minibüste etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Çevre çok önemli. Bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Gönüllü ekibimiz koşarken çevre temizliği yapacak. Çevre duyarlılığını arttırmaya çalışacağız. 3 Kasım'da çok güzel bir etkinlik olacak. Vodafone olarak bu güzel organizasyonda olduğumuz için şanslı hissediyoruz. Nice birlikteliklere inşallah" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından katılımcılar basın mensuplarına poz verdi.