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42 yıllık binanın çöken 2 balkonunun enkazı kaldırıldı

İstanbul Avcılar’da 42 yıllık binanın çöken 2 balkonunun enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

İstanbul Avcılar'da 42 yıllık binanın çöken 2 balkonunun enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.


Avcılar Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde bulunan 42 yıllık binanın 1. ve 2. katındaki balkonları dün akşam saatlerinde çökmüştü. Çöken balkonların enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı. Binadaki balkonların çökmesiyle moloz dolan caddede temizlik çalışması yapıldı.


Gece yaşanan olaydan sonra bina sakinleri tahliye edilirken, apartmanda yaşayan Leman Samancı isimli vatandaşın kızının okulunun ve staj yerinin oturdukları yere yakın olması nedeniyle binadan çıkmadığı iddia edildi.

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