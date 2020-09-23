45. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Budapeşte'de belli olacak

kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Bayern Münih ile Sevilla, yarın TSİ 22.00'de Budapeşte'de karşılaşacak. İki takım bugüne kadar Süper Kupa'yı 1'er kez müzesine götürdü.

Avrupa'nın en büyüğü yarın Macaristan'ın Budapeşte şehrinde belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Sevilla, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Son olarak İstanbul'da oynanan müsabakada Liverpool, Chelsea'yi penaltılarda geçerek kupanın sahibi oldu.

İlk kez 1972 yılında

UEFA Süper Kupa, ilk kez 1972 yılında düzenlendi ve Hollanda ekibi Ajax kazandı. Başlangıçta Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası kazananlarını karşı karşıya getirmişti. 1998-1999 dönemindeki son Avrupa Kupa Galipleri müsabakasından itibaren maç UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ni (2009-2010 dönemine kadar UEFA Kupası) kazanan takımlar arasında gerçekleşti. Başlangıçta iki aşamalı olarak oynanan kupa, 1998 yılında yapılan karşılaşmayla tek maçlı sisteme dönüştü. 1998 ile 2012 yılları arasında final hep Monaco'da oynandı ve daha sonra farklı ülkelerde oynanmaya başlandı.

En çok Barcelona ve Milan

Bugüne kadar Süper Kupayı en çok Barcelona ile Milan müzesine gördü. İki takım 5'er kez kazanırken, Real Madrid ve Liverpool 4'er, Atletico Madrid ve Ajax 3'er, Valencia, Juventus, Anderlecht 2'şer, Galatasaray, Bayern Münih, Zenit, Sevilla, Lazio, Chelsea, Parma, Manchester United, Mechelen, Porto, Steaua Bükreş, Aberdeen, Nottingham Forest, Aston Villa ve Dinamo Kiev de 1'er kez bu kupayı kazanma sevinci yaşadı.

Öte yandan kupayı 12 ülkeden toplam 24 farklı takım müzesine götürdü.

2000 yılında Galatasaray kazandı

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Türkiye'den Galatasaray kazandı. Monaco'da 25 Ağustos 2000 tarihinde Real Madrid ile karşılaşan UEFA Kupası kazananı sarı-kırmızılılar, 90 dakikası 1-1 sona eren müsabakadan uzatmada Mario Jardel'in altın golüyle galip ayrılmıştı.

En çok kazanan teknik direktörler: Ancelotti ile Guardiola

Bu kupayı en çok kazanan teknik adamlar olarak ise Carlo Ancelotti ile Pep Guardiola dikkat çekiyor. İki teknik direktör UEFA Süper Kupa'yı 3'er kez aldı. Ancelotti 2003-2004 ile 2007-2008 sezonlarında Milan ve 2014-2015 sezonunda Real Madrid ile zafer elde etti. Guardiola ise 2009-2019 ile 2011-2012 sezonlarında Barcelona ve 2013-2014 sezonunda da Bayern Münih ile mutlu sona ulaştı.

3. randevu

Bayern Münih ile Sevilla bugüne kadar 2 resmi karşılaşmada rakip oldu. İki takım 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Bu oynanan maçlarda Bayern Münih 1 kez galip gelirken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

Kupanın ağırlığı 12.2 kg

Avrupa'da kulüpler bazında düzenlenen 3 kupadan biri olan Süper Kupa'nın ağırlığı 12.2 kg uzunluğu ise 58 cm. En ağır kupa 15 kg ile UEFA Avrupa Ligi kupası olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının ağırlığı ise 8 kg.

Dev maçı Anthony Taylor yönetecek

Bayern Münih ile Sevilla arasındaki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Orel Grinfeld olacak. VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da da Paul Tierney görev yapacak.