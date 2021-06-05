46. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri sahiplerin buldu

İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri jürisi tarafından, ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz' oyunundaki performansıyla Serpil Göral'a yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülü verildi.

Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız olarak 46 yıldır sürdürülen "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri" seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "2020-2021 Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülleri', Türk Tiyatrosuna saygınlık kazandıran, tiyatronun gelişimine ve sürdürülebilirliğine önemli katkıları bulunan kişi ve topluluklara verildi. Cihangir Atölye Sahnesi'nin Arzu Gamze Kılınç yönetmenliğinde sahneye koyduğu Dari Fo'nun ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz' adlı oyunundaki Antonia rolüyle Serpil Göral ödüle layık görüldü.

Serpil Göral kimdir?

25 Şubat 1981 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 1996 senesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesinde tiyatroya başlayan oyuncu Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun olmuş; Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisansını yapmıştır. Serpil Göral birçok tiyatroda oyuncu olarak çalışmış ve Televizyon projelerinde seslendirme ve oyunculuk yapmıştır. 2005 yılından günümüze kadar farklı kurumlarda oyunculuk eğitmenliği ve yönetmenlik yapmış aynı zamanda birçok oyuncuya dizi ve sinema projeleri için oyuncu koçluğu yapmıştır.

Oynadığı oyunlar;

Ödenmeyecek Ödemiyoruz, Kel Şarkıcı, Temizlik İşleri, Rosencrantz ve Guildenstern, Öldüler, Düğün, Yanlış Anlama, Tartüf Bey, III. Riçırd Faciası, Asiye Nasıl Kurtulur?,

Bir Şehnaz Oyun, Karanlıkta İlk Işık: Kubilay

Serpil Göral Oynadığı sinema filmleri;

Rüzgarda Salınan Nilüfer (Seren Yüce), Küf (Ali Aydın),Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Ezel Akay)

Yönettiği oyunlar ;

Üç Kuruşluk Opera, Kel Şarkıcı, Kadında Bırak, Rumuz Goncagül, Hamile Adam, Vişne Bahçesi, Kulaktan Kulağa, Azizname'95,Tersine Dünya, Kanlı Nigar, Ferhat ile Şirin,

Tartüf, İçinden Ferhan Geçen Oyun