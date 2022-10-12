48 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Silivri'de hakkında 43 ayrı suçtan 48 yıl hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin “Aranan Şahıs” konusuyla ilgili yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde birçok suçtan aranma kaydı bulunduğu öğrenilen T.P. isimli şüphelinin, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler adrese düzenledikleri operasyon sonucu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İkamette yapılan aramalarda, N.T. ismine düzenlenmiş 1 adet sürücü belgesi, 1 adet amatör denizci belgesi ve 1 adet telsiz operatörü yeterlilik belgesi ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın, 28 adet “Dolandırıcılık”, 1 adet “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması”, 14 adet “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” olmak üzere toplam 43 adet aranmasının bulunduğu belirlendi.

Ayrıca şahıs hakkında arandığı suçlarla ilgili toplam 48 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 195 bin 260 lira para cezasının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan T.P., sevk edildiği adliyede tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.