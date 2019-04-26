4'üncü Aile Forumunun açılışı gerçekleştirildi

Dr. Ali Erbaş, 4'üncü Aile Forumunun açılışını gerçekleştirdi.

Osmanlı Arşivleri Kongre Salonu'nda düzenlenen 4'üncü Aile Forumu'nun açılışına Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 4'üncü Aile Forumunda "Ailemde İyilik Var'' temalı Kısa Film ve Fotoğraf Yarışmasının da ödül töreni de düzenlendi. Yarışmada ödül almaya hak kazanan yarışmacılara plaketleri de takdim edildi.

4'üncü Aile Forumunun açılışında konuşan Dr. Ali Erbaş, ''Görselliğin oldukça ön plana çıktığı, hayatın büyük oranda dijital platformlarda yaşandığı günümüzde iyiliğin önemine ve gücüne dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz fotoğraf ve kısa film yarışmasına katılan arkadaşlarımızı özellikle kutluyorum. Çok güzel ve nitelikli eserler ortaya koymuşlar. İnanıyorum ki bu eserleri ve bu yoldaki gayretleri, hepimizin iyiliğine önemli katkılar sunacaktır. Fakat dikkatimi çeken bir hususu da paylaşmak isterim; iyilik büyük oranda sadece yaşlılarımıza iyilik olarak resmedilmiş. Bu, devasa anlam dünyası olan iyilik kavramını biraz daraltmak demektir. Belki de modern dünyanın, yaşlılarımızı iyiliğe muhtaç ve yalnızlığa mahkum etmesi sebebiyle gençlerimizin ve çocuklarımızın zihinlerinde, iyilik ve yaşlı kavramı yakın çağrışım yapmaktadır. Fakat iyilik sadece yaşlıları yolda karşıdan karşıya geçirmek, düşkünlük çağına ulaştıklarında onlara gönül alıcı güzel söz söylemek değildir. Bunlar oldukça önemli olmakla beraber, iyiliğin sadece bir boyutudur'' ifadelerini kullandı.

İyiliğin hayata aktığı membanın aile olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, ''Elbette iyiliğin hayata aktığı memba ailedir. İyilik pınarının kaynağını çoğaltmak için ailede iyiliği güçlü kılmak gerekir. Cömertlik ve infakta 'geçimini üstlendiklerinden başla!' buyuran Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)'e göre insanın iyilik yapması gereken en öncelikli kişiler (sümme'l-akrabfe'l-akrab) prensibine göre en yakınlarıdır. Yani eşimiz, çocuklarımız, annemiz babamız, kardeşlerimiz, akrabalarımızdır. Dolayısıyla birbirimizin ihtiyacını karşılama ve kusurunu örtme ahlakını önce ailemizde, en yakınımızda hayata geçirmek gerekir. Maalesef dışa dönük hayatların öne çıktığı günümüzde çoğu insan, dışarıda gösterdiği nezaket, zarafet ve anlayışı ailesinden esirgemektedir. Oysa suya düşen bir damlanın çıkardığı, merkezden etrafa doğru genişleyen halkalar misali iyiliği öncelikle ailede hâkim kılmak gerekir'' diyerek ailenin önemine dikkat çekti.

Osmanlı Arşivleri Kongre Salonu'nda açılışı gerçekleşen 4'üncü Aile Forumu'nun iki gün süreceği kaydedildi.