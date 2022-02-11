Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen '4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri' sahiplerini buldu. Renkli görüntülere sahne olan görkemli törende “En İyi Radyo” ve “En İyi Radyocu” başta olmak üzere 23 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri takdim edildi.

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye'nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği 'Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin bu yıl 4'üncüsü gerçekleşti. Engellilerden oluşan jüriler 1'incileri belirledi. Farklı kategorilerde Türkiye'nin en iyi radyocularına ödülleri sanat, siyaset ve spor dünyasından tanınmış kişilerin katıldığı görkemli bir törenle verildi. Radyo dinleyicileri ile birlikte engellilerin toplam 958 bin oy kullanılarak dereceye girenlerin ödüllendirildiği program, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşti. Programa sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı. Renkli görüntülere sahne olan görkemli törende “En İyi Radyo” ve “En İyi Radyocu” başta olmak üzere 23 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri takdim edildi.

“4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nde bir aradayız”

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engellilerle alakalı farkındalık oluşturmak amacıyla birçok projeye imza atıyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak bugün de 4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nde bir aradayız. Bağcılar'da engelsiz hayat, engelsiz yaşam sloganıyla yola çıkmıştık. Rehabilitasyon merkezinde başlatmış olduğumuz projemizi Engelliler Sarayı'nda taçlandırdık. Engelliler Sarayı'nda 40'a yakın branşta engelli kardeşlerimize eğitim verirken aynı zamanda sporda ve birçok farklı dallarda da başarılar elde etmeye devam ediyoruz. Buradaki başarının en önemli özelliği engelli kardeşlerimizin evlerinden alınıp rehabilite edilip spora kazandırılması. Engelli kardeşlerimiz birçok projede olduğu gibi Engelsiz Mikrofon Ödülleri'nde de halk arasındaki oylamada ilk üç dereceye giren radyo ve radyocuların birincilerini seçtiler. Burada objektif olarak konulan sandıklarda ve onlar da gerçekten objektif olarak ortaya çıktığı sonuçlardan belli oluyor” açıklamasında bulundu.