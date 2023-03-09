4'üncü Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı İstanbul'da başlıyor

4'üncü Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı başlıyor. Çok sayıda üniversitenin ortaklığında düzenlenen kongre, 15-18 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

4'üncü Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı (Conference on Managing Tourism Across Continents) Turizm Akademisyenleri Derneği öncülüğünde, İstanbul Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde ve çok sayıda üniversitenin ortaklığında 15-18 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul'da Eresin Otel Topkapı'da düzenlenecek.

Kongre, Türkiye'nin Yükseköğretim Kurulu kriterlerine göre uluslararası statüye sahip akademik kongreleri arasında yer alıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan kongre çerçevesinde dünyaca ünlü akademisyenler, İstanbul Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi'nde akademik atölye çalışmaları yapacak ve eğitimler verecek. Üniversiteden yapılan duyuruda, “Eğitimlere turizm ve ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri davet ediyoruz. Söz konusu eğitimlere katılım ücretsiz olup sınırlı sayıda kontenjan olduğundan kongrenin web sitesi üzerinden kayıt yaptırılması zorunludur” ifadelerine yer verildi.

Konferansın 16-17 Mart 2023 tarihlerinde Topkapı Eresin Otel'de gerçekleştirilecek akademik oturumlarına katılım için ise yine kongrenin web sitesi üzerinden bilgi alınabilir ve ücretli kayıt yaptırılabilir.