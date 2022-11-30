4'üncü Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Muğla'da gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4'üncü Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Beykent Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Kongreye Türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Kültürel miras olgusu ve kültürel mirasın korunması ile geleceğe dair önerilerin ele alındığı 4'üncü Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde “Kültürel Mirasına Sahip Çık” sloganı ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel değerlere ve kültürel miras özelliğine sahip alanların korunması gerektiğine dair önerilere yer verilen kongrenin açılış programında Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve birçok katılımcı yer aldı.

“Müzeler zamana ayak uydurmalı”

Kongrede konuşan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. Emre Öztürk, müzelerle ilgili yaptığı sunumda, müzelerin çeşitli alanlarda üstlendiği roller nedeniyle yeniden kavramsallaşması gerektiği belirterek, “Müzelerin çok yönlü bir vizyon geliştirmesi, yeni yaklaşımlar ve sunum şekilleriyle zamana ayak uydurması ile turist beklentilerini karşılaması kültürel mirasın temsili ve aktarımına katkı sağlayacaktır. Müzelerin, koruma altına alınan somut olmayan kültürel mirasın kapsadığı tüm uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgi ve beceriler gibi tüm bileşenleriyle turistleri tam bir deneyim içine çekmesi, akılda kalıcı olması ve kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlaması oldukça önemlidir. Özellikle gelecek yıllarda bu önemin giderek artması beklenmektedir” dedi.

"Kültürel miras ögelerinin tam anlamıyla anlaşılması önemli”

Kuşadası ölçeğinde somut kültürel mirasa yönelik tutumu araştıran Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bağcı ise kongrede yaptığı sunumda, “Somut olmayan ve somut olarak ikiye ayırdığımız kültürel miras ögelerinin tam anlamıyla anlaşılması toplumların genel yaşayış, satın alma vd. eğilimlerinin çözümlenmesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca somut ve soyut kültürel miras ögelerinin tam anlamıyla anlaşılması tüm paydaş sektörler için hedef pazar belirlemede ve bu pazara ulaşmada büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle emek yoğun bir iş olan turizmde hem çalışan profilini tanımlamak hem de müşteri memnuniyeti açısından hedef pazarın profilini tanımlamak adına çok önemlidir” ifadelerini kullandı.