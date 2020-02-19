5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın yapmış olduğu konuşmada, “Dünyamızda artık tek başına bir üniversitenin herhangi bir konuda yeteri kadar başarı elde etmesi mümkün değildir. Bu yüzden toplumun önderi, aydınlık ve ışık veren üniversiteler bir araya gelerek sinerji oluşturmak zorundalar” dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu yıl 5'incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında başladı. 62 ülkeden, 200 üniversite ile 2 bin 500'ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanın katıldığı zirve, Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), THY, Türkiye Ulusal Ajans, TUBİTAK, Türkiye Maarif Vakfı, British Council, UNIMED, Campus France, Nuffic'in katkı ve katılımlarıyla 3 gün boyunca devam edecek.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın ev sahipliğindeki zirveye ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Muhyieddeen Toug katılım sağladı. Zirvenin bu yılki ana konuşmacısı ise Avrupa Birliği (AB) Göç ve Mülteci Çalışmaları Önceki Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EURIE2020 için gönderdiği tebrik mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği tebrik mesajında “Ülkemiz, yeni Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. 2023'e yürüyüşümüzde üniversitelerimiz önemli rol oynamaktadır. Bölgesinde önemli bir eğitim merkezi durumuna gelen ülkemiz, dünyanın birçok ülkesinde öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'de ve bölgede eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak 5'inci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Zirvede ayrıca, EURIE ile eş zamanlı olarak 70 startup standı ve 200'den fazla girişimcinin yenilikçi fikirleri ile yarıştığı “Imagine Tomorrow-Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması” etkinliği de yer alıyor.

“Türkiye'yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmış olduğu konuşmada, “Üniversitelerimiz tarafından yapılan patent başvurusu 2009 yılında 91 iken 2019 yılında bu rakam 921'e ulaştı” dedi. Türkiye yükseköğretim sisteminin, 7 buçuk milyonu aşan öğrenci sayısıyla eğitim sisteminin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Varank, “Tek başına bu sayı, dünyadaki 95 ülkenin nüfusundan daha fazla. 2002 yılında göreve geldiğimizde sadece 76 üniversite vardı. Yeni kurduğumuz üniversitelerle bu sayıyı 207'ye çıkarttık ve üniversite öğrencisi olma hayali taşıyan tüm gençlerimize bu fırsatı sunmuş olduk. Aynı dönemde üniversitelerde öğretim elemanı sayımızı da yüzde 132'lik bir artışla 172 binin üzerine çıkarttık. Eğitimde fırsat eşitliği en temel önceliklerimizden oldu. Bu kapsamda üniversite harçlarını kaldırdık, engellilerin yükseköğretime girişte ve eğitim süreçlerinde eğitim almalarını kolaylaştırdık. Türkiye'yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz” sözlerini ifade etti.

“Üniversiteler bir araya gelerek sinerji oluşturmak zorundalar”

Her yıl düzenledikleri bu platform ile yükseköğretim kurumlarını bir araya getirmenin birçok faydasının olduğunu ifade eden Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da konuşmasında, “Üniversite temsilcileri, rektörler, başkanlar ve başkan yardımcıları 3 gün boyunca bu platformda bir araya gelerek tecrübe ve deneyim paylaşımı, iş birlikleri ve farklı alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Dünyamızda artık tek başına bir üniversite veya bir devletin veya bir bölgenin herhangi bir konuda yeteri kadar başarı elde etmesi mümkün değildir. Özellikle toplumun önderi olan, topluma aydınlık ve ışık veren üniversiteler bu anlamda ışık tutmak için bir araya gelerek sinerji oluşturmak zorundalar. Bu platformların da asıl amacı bu. Yükseköğretim ile ilgili bütün konuların ele alınıp masaya yatırılacağı, trendlerin yaklaşımların teknolojinin konuşulacağı bir platform. Hem ülkemize hem insanlığa hem de katılan üniversitelere hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Girişimciler ve yatırımcılar için bir fırsat

Son olarak da girişimcilik alanında gerçekleştirilen Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması hakkında konuşan Aydın, “400 civarında yatırımcı ve girişimci ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar iş dünyasında birlikte başardıkları yeni fikirleri ve düşünceleri paylaştıkları bir platformu da burada oluşturuyoruz. Geçen yıl buradan çok güzel fikirler çıktı çok başarılı düşünceler çıktı. Mesela İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun olan bir arkadaşımız zeytin çekirdeğinden geliştirdiği biyoplastik ile yapmış olduğu bir çalışma ile şu an 30 milyon dolarlık bir şirkete sahip. Dünyanın her tarafına ihracat yapıyor. Dolayısıyla bu tür platformlar yeni fikir ve düşüncelerin ortaya konması için yeni fırsatlar doğuruyor” dedi.