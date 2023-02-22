5 ay önce kaybolan Sedat Özcan'ın cesedi bulundu: Kuzeni gözaltında

Aylar önce ortadan kaybolan Sedat Özcan'ın cesedine Arnavutköy'de ulaşıldı. Özcan'ın katil zanlısın ise kuzeni Kubilay G. olduğu belirlendi. Kubilay G. ile birlikte 2'si kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında, oğlu Sedat Özcan'dan eylül ayından beri haber alamayan Gülpare Özcan, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Özcan'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Özcan'ın çevresindeki kişiler ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda önemli detaylara ulaştı. Alınan bilgilere göre, Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay G. tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

Kuzeni ile birlikte 2'si kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı

Bunun üzerine ekipler, Kubilay G. (31)'nin yaşadığı eve giderek şüpheliyi yakaladı. Kubilay G., ilk beyanında kuzeni Sedat Özcan'ı darp ettiğini ancak öldürmediğini öne sürdü. Cinayet şüphelisi Kubilay G. ile birlikte, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen eşi Melike G., ağabeyi Kürşad G. ve ablası Gülşah G. de gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sedat Özcan'ın kemikleri bulundu

Olaydaki cinayet şüphesi üzerine dosyayı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devraldı. Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalarla Kubilay G.'nin kullandığı aracın son olarak Arnavutköy Sazlıbosna'da bir alana gittiği belirlendi. 3 Şubat günü, o bölgede yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda, Sedat Özcan'ın cesedine ait olduğu belirlenen kemik parçalarına ulaşıldı.

2'si kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kuzeni Sedat Özcan'ı öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Kubilay G.'nin 22 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan Kubilay G., Kürşad G., Melike G. ve Gülşah G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.