5. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali'nde lezzet şöleni yaşanacak

Beykoz'un meşhur tadı Tarihi Kanlıca Yoğurdu'nun tanıtılacağı “5. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali'nde lezzet ve müzik şöleni yaşanacak. Halka açık ödüllü yarışmalarla renklenecek festivalde 5 bin yoğurt ikram edilecek.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye özgü Tarihi Kanlıca Yoğurdu'nun tanıtımına katkıda bulunmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla düzenlenecek festivalde geleneksel yarışmalar ve eğlenceler sergilenecek.

En iyi yoğurt seçilecek

İstanbulluların ilgi göstermesi beklenen, Tarihi Kanlıca Meydanı'nda yapılacak festival “Yoğurt Mayalama Yarışması”yla başlayacak. Ev hanımlarının mayaladığı yoğurtların görücüye çıkacağı festivalde ünlü gurme ve şefler en iyi yoğurdu seçecek.

Yarışmasının birincisine bin 500, ikincisine bin 200, üçüncüye 900 TL ödül verilecek.

En hızlı olan ödülü kapacak

15-25 yaş arasındaki gençlerin en kısa sürede en fazla yoğurdu yemek için yarışacağı “Yoğurt Yeme Yarışması” ise renkli görüntülere sahne olacak. Masadaki yoğurdu ilk bitiren ödülü kapacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın tarihi meydana gelerek ilçe sakinleriyle buluşacağı festivalde çocuklar için jonglör gösterileri ve çeşitli eğlenceler sergilenecek.

“SesVerSus” konseri

Ziyaretçilerin yoğurda doyacağı etkinliğin kapanışında, enstrümansız icra edilen bir müzik türü olan, Acepella Müziği'nin Türkiye'de sevilen temsilcisi “SesVerSus” grubu konser verecek.