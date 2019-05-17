Ramazan ayının 11'inci gününde 5 bin Sancaktepeli sokak iftarında bir araya geldi. Vatandaşlarla birlikte iftarını açan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Sancaktepe'de geleneksel hale geldi. Paylaşmayı Ramazan ayının bereketini hissediyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühlerini görüyoruz. Biz de onlara sevgimizi anlatıyoruz” dedi.

Sancaktepe'de geleneksel hale gelen sokak iftarında bir araya gelen vatandaşlar birlikte oruçlarını açtı. Sarıgazi Mahallesi'de gerçekleşen sokak iftarına Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile binlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi Sancaktepe Belediye Başkan Döğücü masaları gezerek vatandaşları selamladı. İftara yakın Kur'an-ı Kerim okundu.

İftar sonrası konuşan Döğücü, "Bugün Sarıgazi Mahallemizde iftarımızı açtık. 5 binin üzerinde vatandaşlarımızla iftarımızı yapıyoruz. Sancaktepe'de geleneksel hale geldi. Paylaşmayı Ramazan ayının bereketini hissediyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühlerini görüyoruz. Biz de onlara sevgimizi anlatıyoruz. İnşallah Sancaktepe'de yapacağımız projelerde çalışmalarımızda kendilerinden destek istiyoruz. Huzurlu bir Sancaktepe için hep beraber çalışacağımıza söz veriyoruz ve Ramazan'ın bu güzelliğini güzel akşamda paylaşıyoruz" diye konuştu.