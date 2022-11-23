5. Bölgesel Living Lab Zirvesi Başakşehir'de yapıldı

Başakşehir Belediyesi, Bölgesel Living Lab Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bu yıl beşincisi düzenlenen zirve ile kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek Living Lab'ler için yeni modellerin geliştirilmesi amaçlandı.

“Daha Akıllı Bir Gelecek İçin Living Lab'ler” sloganıyla düzenlenen 5. Bölgesel Living Lab Zirvesi, Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Zirveye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AB temsilcileri, ENoLL temsilcileri, finans kurumları yöneticileri, akademisyenler, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve Living Lab uzmanları katıldı.

“Finale Kalan İlk İlçe Belediyesiziyiz”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'ndeki başarı hikayesini anlattı. Başakşehir Belediyesi olarak tarihi bir başarının altına imza attıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu,“Avrupa Birliği tarafından sekizincisi düzenlenen Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde final aşamasına kalan ilk ilçe belediyesi olduk. Avrupa'da söz sahibi olan Madrid, Marsilya, Varşova gibi 35 büyük şehirle yarıştık. Son altı şehir arasına kalmakla birlikte, yarışma tarihinde de bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu hem bizler yaşadık, hem de ülkemize yaşattık” ifadelerini kullandı.

“Yeni Modeller ortaya koymayı da amaçlıyoruz”

İstanbul'da hayatın başladığı ilk yer olan Başakşehir'in binlerce yıldır devam eden merkez olma geleneğini başarıyla devam ettirdiğine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, şunları söyledi:

“Başakşehir Living Lab'le de merkez olmayı, öncü olmayı başardık. İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Mezopotamya Living Lab ve Sanofi başta olmak üzere birçok iş birliği yaptık. Türkiye'nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab, İstanbul'un da gözbebeği konumunda. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla İstanbul'un olduğu büyük potansiyeli de ortaya çıkartıyoruz. Bölgesel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlıyoruz. Daha da önemlisi Balkan ülkeleri, MENA Bölgesi ve Avrupa arasında köprü olacağına yürekten inanıyoruz. Bu zirve ile Avrupa Birliği, Türkiye'deki kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, böylece Living Lab'ler için yeni modeller ortaya koymayı da amaçlıyoruz.”

“Dünya ile birlikte hareket ediyoruz”

Zirvede konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de dünyada en önemli işlerinden birisinin teknolojiyi üretmek ve hayata geçirmek olduğunun altını çizdi. Mezopotamya Living Lab'de 3 yıl önce çalışmalara başladıklarını aktaran Beyazgül, “Çalışmalarımıza başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Urfa, genç bir şehir ve istihdam da büyük öneme sahip. İnovasyon ve teknoloji alanında kafa yoran gençlerimiz sayesinde aynı zamanda istihdama da katkı sağlıyoruz. Geliştirilen teknolojiler sayesinde dünya ile birlikte aynı anda hareket etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.