5. Etnospor Kültür Festivali basın toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “Etnospor, ülkemizin tanıtımı açısından da son derece önemli. Herkesi Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz” dedi.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı İstanbul'da bir otelde yapıldı. 9-12 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da katıldı. Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi veren Erdoğan, festivalin ülkenin tanıtımı açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı.

“Etnospor, ülkemizin tanıtımı açısından son derece önemli”

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen festivalin bu yıl büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirileceğini söyleyen Bilal Erdoğan, festivalin sağlayacağı katkılara da değinerek, “Türkiye böylelikle geleneksel sporların dünyadaki merkezi haline geliyor. Türkiye'nin cazibesine de değer katıyor. Farklı kitleleri Türkiye'ye çekmek için hem Etnospor Kültür Festivali'nin hem geleneksel sporların aslında çok önemli tanıtım unsuları olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından da hem kendi geleneksel sporlarımızın hem de Etnospor Kültür Festivali gibi çok renkli bir şölenin İstanbul'un cazibesine de değer kattığını düşünüyoruz. İstanbul gerçekten dünyanın gözbebeği, bendenizin de bu kadar gördüğü şehirler arasında İstanbul'un yeri gerçekten bambaşka. İstanbul için çok rahatlıkla dünyanın en güzel şehri diyebiliyoruz. Dolayısıyla hem İstanbul hem Dünya Göçebe Oyunları Festivali'nin yapılacağı İznik, İznik'in de ne kadar mutena, özel bir şehrimiz olduğunu Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle belki hem yerli hem uluslararası kamuoyu görmüş olacak. Festivalimizi perşembe, cuma günleri arasında Atatürk Havalimanı'nda, Yeşilköy'de yapacağız. İnşallah Millet Bahçesi olduğu zaman da Emlak Konut ile aramızda oradaki projenin içinde de geleneksel sporların, ileride festivallerin yapılacağı alanların yer almasından keyif duyacağız. Bu festivalleri çok daha güzel alanlarda gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz” dedi.

100 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu 29 Ekim'de İznik'te buluşacak

Bir diğer önemli etkinlik olan Dünya Göçebe Oyunları hakkında da konuşan Erdoğan, “Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği de Dünya Göçebe Oyunları. Dünya Göçebe Oyunları 29 Ekim'de İznik'te olacak. Orada, son rakamlara göre 100 ülke, 3 binin üzerinde sporcu ile geleneksel spor müsabakalarının ön planda olduğu bir etkinlik olacak. Festival içerisinde de Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtımı ile ilgili etkinliklerimiz de yer alacak” diye konuştu.

Vatandaşları festivale davet etti

İki yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek olan festivalin çok daha eğlenceli geçeceğini söyleyen Erdoğan, “Halkımızın çokça vakit geçireceği, yediden yetmişe ailece gelebileceği, bugüne kadarki bütün tecrübelerimizi göz önünde bulundurarak hazırladığımız, çok daha keyifli, çok daha deneyim odaklı, herkese yönelik faaliyetlerin, keyif alacakları etkinliklerin olduğu bir festival için perşembe gününden itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz konserler, birbirinden eğlenceli oyunlar

26 ülkeden bini aşkın katılımcı ve 1 milyon ziyaretçinin katılacağı festivalde önceki yıllarda olduğu gibi okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösteriler düzenlenecek. Ücretsiz konserlerin yer alacağı festivale Azerbaycan'ın usta ses sanatçısı Alim Qasimov ile Türkiye ve dünyadan pek çok isim sahne etkinliklerine katılacak. Festival 12 Haziran Pazar günü sona erecek.