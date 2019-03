5. Geleneksel Akıl Oyunları'nda final coşkusu

Geleneksel Akıl Oyunları Festivali'nde dereceye giren okullara ve öğrencilere, ödülleri Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen final töreninde verildi. Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, son günlerde gündemde olan ‘ezana yönelik protesto' konusuna sert tepki gösterdi.

Ümraniye Belediyesi 5. Geleneksel Akıl Oyunları Festivali'nde final coşkusu yaşandı. Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, festivalde dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri verildi. Bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen festivalin ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra eğitim camiası temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mehteran gösterisiyle başlayan final töreninde halk oyunları ekibinin sahne almasının ardından öğrencilerin hazırladıkları çeşitli gösteriler salondakilerden büyük alkış aldı. Arkadaşları tarafından karıştırılan rubik küpleri çok kısa sürede çözen öğrenci grubu büyük beğeni topladı.

Daha sonra kürsüye gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, son günlerde ezanı ıslıklayarak protesto ettikleri öne sürülen gruba çok sert tepki gösterdi. Başkan Hasan Can konuşmasında şunları söyledi: “Allah, bu milletin çocuklarına musallat olan musibetlerden, bu milletin çocuklarını muhafaza etsin. Bu millete uzanan ellerin, Rabbim en kısa zamanda kırılmasını bizlere göstersin. Bayrağa uzanan eller kırılsın. Ezanı Muhammedi'ye uzanan diller kurusun. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun bir gayrimüslim bile, ezan okunurken bir dinin en önemli simgesel ifadesidir diyerek saygı gösterir. Dolayısıyla bu memleketin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını teneffüs eden ama Ezanı Muhammedi okunurken ıslıklarla protesto eden şerefsizdir, namussuzdur, sahtekardır ve bu milletin çocuğu değildir. Bu milletin, bu memleketin, bu vatanın, al bayrağın, Türk evladının çocuğu asla böyle bir ihanete, namussuzluğa müsaade etmez. Rabbim bu şerefsizlerin şerrinden muhafaza eylesin. Bu millete dil uzatanın dilini kesmek üzerimize farzdır. Bu kadar net söylüyorum. Şerefli olan, yediği ekmeğe saygı gösterir. Şerefli olan, yaşadığı bu topraklara sadakat gösterir. Şerefli olan, gölgesinde onur duyduğu, gurur duyduğu, huzur bulduğu al bayrağa saygı gösterir. Göstermeyen de bu milletin çocuğu değildir.”

Konuşmaların ardından 5. Geleneksel Akıl Oyunları Festivali'nde mangala, tangram, taş oyunları, reversi gibi birçok branşta dereceye girenlerin ödülleri Başkan Hasan Can tarafından verildi. Festivale dair bilgi veren Başkan Hasan Can şu açıklamalarda bulundu: “Geleneksel Akıl Oyunları Festivali'nin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bu akıl oyunlarının özellikle tercihli ders olarak okullarda okutulması bir kural. Ama Ümraniye'deki bütün okullarda akıl oyunları dersinin okutulması en başta Ümraniye Belediyesi'nin üstün gayretleriyle oldu. Çünkü öncelikle bu dersi okutacak hocalarımızı eğitimden geçirdik. Ve her okula, her okuldaki akıl oyunları sınıfına akıl oyunlarını vermek suretiyle tercih edilen bir ders olmasını ve çocuklarımızın zekalarının gelişmesine katkı sağlamasını temin etmeye çalıştık. Her yıl da bir festival yaptık. Bu yarışla da çocuklarımızın akıl oyunlarını öğrenmesini sağladık. Akıl oyunları ne işe yarar; çocuklarımızın zekalarının gelişmesine yarar. Bu oyunların çoğu da bizim geleneksel oyunlarımız. Dolayısı ile bu güne kadar okullarımıza 11 bin 950 oyun vermişiz. Bunların her birinin bir maliyeti var. Ciddi manada bu işi teşvik etmişiz ve 5 yıldan beri de festival havasında yarışmalar yapıyoruz. Yarışmalar sonunda dereceye giren çocuklarımıza ödül veriyoruz, kupa veriyoruz. Böylece çocuklarımızın bu işe merak sarmasını ve kafa yormasını temin etmeye çalışıyoruz. Bugün de beşincisini gerçekleştirdik. Ben bütün okullarımızı ve bütün katılan çocuklarımızı dereceye girmiş olsun olmasın tebrik ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum.”