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5 günde 750 bin öğrenci derslerini TV+'tan izledi

Dijital televizyon TV+, EBA TV kanallarıyla uzaktan eğitimin yeni dönemine hızlı bir giriş yaptı.

5 günün ardından 750 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi derslerini EBA TV kanallarından takip etti.


Turkcell'in dijital yayıncılık platformu TV+, 31 Ağustos'ta yeni eğitim-öğretim yılının EBA TV üzerinden başlamasıyla öğrencilerin de tercihi oldu. Verilen bilgilere göre pandemi nedeniyle eğitimlerin uzaktan devam etmesine karar verilmesinin ardından, öğrenciler derslerini TV+'tan takip etmeyi tercih ettiler. İlk 5 günde ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV kanallarını 750 bin kişi izledi.


Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminden bu yana öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek; “Türkiye'nin Turkcell'i olarak tüm çocuklarımızın eğitimlerine sorunsuz erişebilmelerini son derece önemsiyoruz. Mart ayından bu yana online eğitim platformlarına erişim hızını artırmanın yanı sıra EBA TV'nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB'a çıkardık. Güçlü altyapımız ve benzersiz teknolojimizle her türlü ihtiyaca cevap vermek için hazırız. Bu dönemde haklı olarak tedirginlik yaşayan anne-babaların içi rahat olsun; dünyanın en güçlü şebekelerinden birini bugünler için kurduk. Biz hızlı ve kaliteli hizmetimizle her zaman öğrencilerin yanındayız. Bu vesileyle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerimize derslerinde başarılar” dedi.


Mart ayında pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin başlamasıyla geçen dönem boyunca 2 milyon öğrenci derslerini TV+'tan takip etmişti. Öğrenciler; TRT EBA TV İlkokul'a 106, TRT EBA Ortaokul'a 107 ve TRT EBA TV Lise'ye 108'inci kanaldan ulaşabiliyor.

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