5 katlı binanın çatısı alev alev yandı, ev sahibi gözyaşlarıyla izledi

Avcılar'da bulunan 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, çatısı yanan evin sahibi yangını ve söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, çatısı yanan evin sahibi yangını ve söndürme çalışmaların gözyaşları içinde izledi. Yanan çatı katında ise maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.