5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

Silivri'de adres sormak için yanına gittikleri kişiye, sahte külçe altın görünümlü çakmağı 8 bin liraya satan 3 dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelilerin şahsa 5 liralık çakmağı 8 bin liraya sattığı öğrenildi.

Olay Silivri'de geçtiğimiz 25 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evine doğru yürüyen Ebubekir B. isimli şahsın yanına daha önce tanımadığı 3 adam geldi. Adres sormak için konuşmaya Ebubekir B. ile konuşmaya başlayan şahıslar bir süre sonra sohbeti ellerindeki külçe altına benzeyen çakmağa getirdi.

İddiaya göre şüpheliler, bu külçe altın olduğunu ellerinden çıkarmak istediklerini söylediler. İsterse Ebubekir B.'ye 8 bin lira karşılığında verebileceklerini söylediler.

İlk olarak durumdan şüphelenen Ebubekir B. 3 şahsın bir arada konuşmasıyla dolandırıcılara kandı. 8 bin lira karşılığında, sahte külçe altını alan Ebubekir B. eve gidip soruşturduğunda altının sahte olduğunu aslında çakmağın 5 lira bile etmediğini öğrendi. Durumu polise bildiren şahsın ihbarı Asayiş Şube Dolandırıcılık masası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler Mustafa P. (50), Süleyman A. (52), Kemal K. (42) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Mustafa P.'nin 29, Süleyman A.'nın 12, Kemal K.'nin ise 34 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen altın görünümdeki çakmakların ise 10-15 lira değerinde basit metal çakmaklar olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.