5 milli karateci, olimpik puanlama ile Tokyo kotası aldı

Korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen turnuvaların ardından yayımlanan liste ile Milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş, Tokyo vizesi alan isimler oldu.

Karatenin ilk kez yer alacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan ilk isimler belli oldu. Dünya Karate Federasyonu, 2 Temmuz 2018'de başlayan Tokyo 2020 puanlamasının, korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen iki turnuvanın ardından 18 Mart 2020 tarihinde tamamlandığını açıkladı. 32 sporcunun kota aldığı puanlama sonunda milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş Türkiye adına olimpiyat vizesi alan ilk isimler oldu. Ev sahibi Japonya'nın sekiz dalın tamamında katılım sağlayacağı göz önünde bulundurulunca, puanlama ile beş sporcusunu Tokyo 2020'ye gönderen Türkiye, bu alanda en başarılı ülke oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları 8 dalda yapılacak ve her kategoride 10 sporcu olmak üzere toplam 80 isim, Olimpiyat deneyimi yaşayan ilk karateciler olacak.

Esat Delihasan: "İlk etabı başarıyla tamamladık"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları puanlamasının açıklanmasının ardından 5 ismin kota almasından dolayı gururlu ve mutlu oldukları söyledi. Olimpiyata katılımın, madalya almaktan daha zor olduğuna belirten Başkan Esat Delihasan, "Karate tarihinde ilk kez yer alacağımız Olimpiyat Oyunları'ın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz. 32 sporcunun belli olduğu ilk etapta beş sporcumuz kota aldı. Ev sahibi Japonya'nın tüm kategorilerde yarışma hakkının olduğunu düşünürsek, puanlamanın en başarılı ülkesi olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya sıralamasında ilk ikiye giren sporcuların doğrudan kota aldığı puanlamada bu sınır ilk 6 olarak belirlenseydi şayet, bugün sekiz dalın tamamında kota aldığımızı söylemekten büyük mutluluk duyacaktım. Ancak bu da bizim için büyük bir başarı çünkü çok zorlu bir süreçti. 21 turnuva katıldık. Neredeyse iki hafta bir farklı bir ülkede puan mücadelesi verdik. Ve günün sonunda beş sporcumuz kota almasıyla büyük gurur yaşıyoruz" dedi.

Serap ve Uğur bir numara oldu

Tokyo 2020'ye kota alan isimler arasında yer alan Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş, dünya ve olimpik sıralamada ilk basamakta yer almayı başardı. Kumite 50 kiloda yarışan Serap, 11 bin 542 puan ile dünya sıralamasında birinci olurken, olimpik sıkleti olan -55 kiloda da en yakın rakibinin yaklaşık iki bin puan önünde 11 bin 302 puan toplayarak Tokyo 2020 kotası aldı. Kumite 84 kiloda yarışan Uğur Aktaş, 10 bin 732 puanla dünya sıralamasının ilk basamağında yer alıyor. Milli karateci, olimpik sıkleti olan +75 kiloda 10 bin 372 puan toplayarak ilk sıradan Tokyo 2020 vizesi almayı başardı.

Erkekler ferdi kata dalında yarışan Ali Sofuoğlu, dünyanın en iyi ilk üç ismi arasında yer alan Tokyo 2020 vizesi almayı başardı. 6 bin 892 puan toplayan Milli katacı, İspanyol rakibinin arkasında ikinci sırada yer alarak puanlamayı noktaladı. Kumite 61 kiloda dünya sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Merve Çoban, olimpik sıkleti olan 61 kiloda yerini koruyarak 7 bin 27 puan ile Tokyo 2020'ye adını yazdırdı.

2020 yılına müthiş bir giriş yapan ve katıldığı dört turnuvanın üçünde podyumda yer alan Meltem Hocaoğlu Akyol, puanlama üzerinden kota alan bir diğer sporcumuz oldu. Olimpik sıkleti olan kumite +61 kiloda 5 bin 677 puanla sekizinci sırada yer alan Milli karateci, normal sıkleti olan kumite +68 kiloda topladığı 6 bin 517 puan ile ikinci olarak kota almayı başardı.