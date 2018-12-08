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50 bebek anneleriyle doyasıya eğlendi

“Maltepe 95” programı kapsamında 50 anne ve bebeği atölye buluşmasında bir araya geldi.


Maltepe Belediyesinin Bernard Van Leer Vakfı işbirliği ile uyguladığı “Maltepe 95” programında bebek bekleyen anneler ile bebekleri 15'inci ayına kadar olan annelere bebek gelişimi, anne ruh sağlığı ve bebekle yapılacak uygun etkinlikler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Ev ziyaretleri ile aile rehberliği hizmetinin verildiği “Maltepe 95” programı kapsamında, 50 anne ve bebeği, atölye buluşmasında bir araya geldi.


Bebekler ve refakatçileri ile ortalama 100 kişinin katıldığı etkinlikte anneler, Uzman Psikolog Nazlı Hasanlar'ın “mindfullnes akımı” ile birleştirdiği emzirme atölyesinde emzirme sırasında bebekleriyle bağlanma sürecini hep birlikte deneyimledi. Anne-bebek dansı atölyesinde anneler birbirleri ve bebekleriyle teması eğlenceli bir yolla tecrübe ederken; etkinlik sonrası annelere, içerisinde sulu diş kaşıyıcı, silikon tabak ve kaşık ile emzirme önlüğünün bulunduğu hediye paketi verildi.


Serbest ve müzikli atölyelerin de yer aldığı buluşmada annelerin bebekleriyle çektirmiş olduğu fotoğraflar da çerçevelenerek, annelere hediye edildi.

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