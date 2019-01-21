50 bin çeşit verimli üretimin kaynağı kenevir bitkisi

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen ‘2'nci Endüstriyel Kenevir Forumu'nda kenevir bitkisi tüm yönleriyle ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde tekrar gündeme getirdiği, tıbbi kullanımlar dışında uzun yıllar Türkiye'de üretimi yasak olan kenevir bitkisinin ekonomik ve çevresel faydalarının üzerinde duruyor. Ülkeye birçok alanda faydası olan kenevir bitkisi için birçok proje hazırlayan İstanbul Aydın Üniversitesi, bürokrasiden siyasete, özel sektörden akademiye, basından sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok önemli ismi bir araya getirerek '2. Endüstriyel Kenevir Forumu' düzenledi. Forumun ardından kenevirden yapılan yastıklar, kilimler, havlular, takılar, tabureler, çantalar ve daha birçok ürünün olduğu stantlar ziyaret edildi.

“Kenevirin uyuşturucu ile bağdaştırılması çok yanlış”

Kenevir bitkisinin ülkemizin ve dünyamızın en önemli kaynaklarından biri olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, “Bugün gerçekleştirdiğimiz ‘2. Endüstriyel Kenevir Forumu'nun ilki 2018 Ocak ayında yine İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Ancak son günlerde Cumhurbaşkanımızın kenevir bitkisi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bizi daha da hızlandırdı. Bizim yapmak istediğimiz projeler Anadolu'da asırlardır var olan projeler. Özellikle ip yapımında kullanılan kenevir bitkisi bizim eskiden beri tecrübemizde olan bir olgu. Kenevirin uyuşturucu ile bağdaştırılması çok yanlış bir olgudur. Bakıldığı zaman kenevirin kullanım alanlarından binde biri sadece uyuşturucu özelliği taşıyor. Bu düzenlediğimiz forumda kenevirin boynundan o yanlış olguyu çıkaracağız. İlaç sanayisinde ve kağıt sanayisinde kullanılmasını çok daha fazla öne çıkartmak hem ekonomik hem de çevre bakımından çok daha yararlı olacak bir ürün olduğunu tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi. Keneviri yaygınlaştırmak için ülkenin yasal bir prosedüre ihtiyacı olduğuna da değinen Aydın, “Her alanda yetiştirilebilen bir ürünümüz çok sınırlı bir alanda hukuken yetiştirilebiliyor. Bu durumda bizi derinden yaralıyor. Kenevirden verim alabilmek için yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz” diyerek cümlelerini tamamladı.

“Kenevir yağı tüketirseniz kanser ve ya şeker hastası olmazsınız”

“Geçmişimizde olan tarımsal bir ürünü yeniden keşfediyoruz” diyen Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, “Toprağın kanserleşmesi açışından keneviri yeniden keşfediyoruz. Dünyada her şey elektronik oldu ve sürekli bir manyetik kirlenme ile karşı karşıyayız. Bütün bunları engelleyecek olan bir bitki var elimizde. Hem oksijen üreten hem de atmosferdeki maddelerin emilimini sağlayan bir kenevirimiz var. Kenevir yağı tüketirseniz kanser ve ya şeker hastası olmazsınız” dedi.

“Bugüne kadar keneviri değerlendiremediğimiz için çok üzgünüz”

Kenevirin herkes için ortak bir çıkar olduğunu ifade eden araştırmacı yazar İsmail Tokalak, “Elimizde, çevreyi düzenleyici, büyük bir katma değer doğuran canlı materyal var. Türkiye bu şartlar için çok uygun. Bugüne kadar keneviri değerlendiremediğimiz için çok üzgünüz ama bundan sonra geri dönüş yok. Devletin yardımı ve halkın bilinçlenmesi ile daha da ileri gideceğiz. ‘İnsan vücudu, kenevir bitkisinden maksimum derecede faydalanmak için dizayn edilmiştir' deniyor. Yani kenevirin ürünleri gıda maddesi olarak da kullandığınız zaman sizin bütün bağışıklık sisteminiz düzenlenir” diyerek cümlelerini sonlandırdı.