50 eserde Veda Hutbesi anlatıldı

Türkiye Milli Kültür Vakfı 50'nci yılına özel hazırladığı 50 eserden oluşan hat sergisinde Veda Hutbesi anlatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye Milli Kültür Vakfı, “Veda Haccı ve Hutbeleri” ana temalı bir sempozyum ile 50 eserlik hat sergisini Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerine açtı. Sempozyuma Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. M. Emin Maşalı, Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, siyasetçi, iş adamları ve birçok vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'yla başlayan sempozyumda ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Dört oturumda gerçekleşen sempozyumda ‘Veda Hutbelerinde İnsan Toplum Hukuk ve İktisat, İslam'dan Önce Hac, Hz. Peygamberin Haccı ve Veda Hutbeleri, Veda Hutbelerinde Din ve Ahlak' başlıkları ele alındı. Konuşmacılara hat levhası takdim edildi.

37 hattat ve 26 süsleme sanatçısının eserleri yer alacak

37 hattat ve 26 süsleme sanatçısının, Veda Hutbesi'nden seçilen metinleri hat ve tezhip sanatlarının en güzel örnekleriyle birleştirerek ortaya çıkardıkları eserler sempozyum boyunca sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yine bu faaliyetler kapsamında özel olarak hazırlanan, Veda Haccı'nı gün gün çeşitli ayrıntılarıyla anlatan ve Veda Hutbesi'nin en geniş anlatımını birini içeren bir kitap da sempozyum boyunca ziyaretçilere hediye edilecek.

"İki gün sürecek sempozyumun bereket getirmesini diliyorum”

Veda Hutbelerinin asırlardır insanları aydınlattığını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Veda hutbeleri asırlardır insanları aydınlatıyor ve aydınlatmaya da devam edecektir. Türkiye Milli Vakfı'nın 50'nci yılını böyle sevgi dolu bir sempozyum da kutlaması kültürümüzdeki yerini işaret ediyor. Böyle kıymetli bir sempozyuma ve sergiye ev sahipliği yapmaktan hem Zeytinburnu olarak hem de Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak büyük bir kıvanç duyuyoruz. İki gün sürecek sempozyumun bereket getirmesini diliyorum” dedi.

“Peygamber efendimizin söylediklerini sürekli canlı tutmak zorundayız”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise konuşmasında, “Peygamber efendimiz neler söylemiş diye her vesileyle dile getiriyoruz. O gün bunları söyledi ama dedi ki burada bulunanlar bulunmayanlara anlatsınlar ve defalarca bunu tekrar etti. Orada bulunmayanlar kimler işte bizleriz. Bizlere kadar geldi işte bizler de veda hutbesinde efendimiz neleri gündeme getirmiş sürekli onları canlı tutmak zorundayız. Bütün Müslümanlar olarak sadece din görevlileri değil sadece vaizler sadece öğretmenler değil herkes bu uyarıları bütün dünya Müslümanları olarak canlı tutmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Bütün insanlığa evrensel mesajlarını içeren veciz bir hitabedir”

23 yıllık risalet görevini ilke ve yöntemle ufuk açısından özetleyen bir vesika olduğunu anlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Veda hutbeleri tarihin en muhteşem ve en büyük değişimini gerçekleştiren mücadelenin sonunda sevgili Peygamberimizin ümmete ve bütün insanlığa evrensel mesajlarını içeren veciz bir hitabedir. Peygamber efendimizin veda haccı esnasında Arafat'ta ve Mina'da irat ettiği hutbelerinden oluşan veda hutbeleri adeta onun 23 yıllık risalet görevini ilke ve yöntemle ufuk açısından özetleyen bir vesikadır” ifadelerinde bulundu. Sempozyum 2 gün boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.