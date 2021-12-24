500 Evler Pazarı, kapalı pazar alanına taşınıyor

500 Evler Pazarı, 4 Ocak 2022 Salı gününden itibaren Küçükköy Spor Salonu'ndaki kapalı pazar alanına taşınıyor. Yeni pazar yeri, hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının birçok ihtiyacını karşılayacak modern ve fonksiyonlu alanları ile hizmet verecek.

Kurulduğu bölgede trafik sıkışıklığı, otopark sorunu ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok olumsuz duruma yol açan 500 Evler Salı Pazarı, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Küçükköy Spor Salonu'ndaki kapalı pazar alanına taşınıyor. Kapalı pazar alanı ile ulaşım, trafik yoğunluğu, hava muhalefeti kaynaklı olumsuzluklar, cadde ve sokaklarda oluşan işgaliye ve görüntü kirliliği, çevre kirliliği gibi birçok konunun önüne geçilmesi sağlanacak. Pazar yerinin taşınmasını vatandaşlar ve esnaflar da memnuniyetle karşılıyor.

“Uygun bir yere taşınması ve servis hizmetinin sağlanması daha iyi olmuş”

Mahalle sakini Emircan Atgüden, “Pazar yerinin burada olması en baştan yanlış. Bir kere Küçükköy'e giden yolları, Eski Edirne Asfaltı'na çıkan yolları kilitliyor, en başta trafik sorunu oluşturuyor. Yani biz halk olarak da burada biraz yoğunluktan dolayı salı günlerinin getirmiş olduğu trafiğin kilitlenmesi durumlarından şikayetçiyiz. Taşınması daha makul olur. Uygun bir yere taşınması, servis hizmetinin sağlanması daha iyi olmuş” dedi.

Mahallede esnaflık yapan Faruk Sönmez, “Pazarın Küçükköy'e taşınması gayet doğru. Zaten sayın belediye başkanımız taşınacağını söylemişti. Allah'a şükürler olsun dediği tarihte inşallah gider pazar. Çünkü caddeye giriş-çıkış yok. Her hafta park sorunu, yol sorunu çıkıyor” dedi.