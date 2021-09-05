500 sporcu Ayasofya Meydanı'nda macera aradı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Ayasofya'da oryantiring yarışması düzenlendi. 7'den 77'ye birçok yaştan sporcu, tarihi yarımadada Ayasofya'nın çevresine yerleştirilen hedeflere harita ve pusula yardımıyla ulaşarak elde ettikleri şifrelerle yarışmayı tamamladı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada yaklaşık 500 sporcu ter döktü.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından 1. Ayasofya Oryantiring Yarışması düzenlendi. 7'den 77'e her kesimden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı etkinlikte, yarışmacılar gizem ve keşif dolu bir yolculuğa çıktı. Ayasofya'nın çevresine yerleştirilen hedeflere harita ve pusula ile ulaşan yarışmacılar, tüm işaretleri toplayarak yarışmayı tamamladı. Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte tarihi yarımadada bulunan Ayasofya'yı keşfeden sporcuların o anları renkli görüntüler oluşturdu. Yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.