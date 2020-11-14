500 yelkenci İstanbul Boğazı'nı görsel şölene dönüştürdü

'si düzenlenen “BAU Bosphorus Sailing Cup 2020”, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. 2012 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve “Yılın Son Boğaz Yarışı” unvanına sahip yarışmada 40'a yakın tekne ve 500'e yakın yelkenci izleyiciler için İstanbul Boğazı'nı görsel şölene dönüştürdü.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen “BAU Bosphorus Sailing CUP 2020”, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden başlayan ve Anadolu hisarına kadar uzanan yarışa 40 yakın tekne ve 500 yelkenci yarıştı. Her yıl yılın ilk boğaz yarışı unvanına sahip etkinlik pandemi dolayısıyla “Yılın Son Boğaz Yarışı” olarak gerçekleşti.

BAU Uluslararası Yelken Kulübü Viskomodor Ceren Peker, üniversitenin konumundan dolayı bu tarz etkinliklere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, “Bahçeşehir Üniversitesi 8 senedir boğazın ilk yelken yarışı olma özelliğini taşıyan bu yarışa ev sahipliği yapıyor. Pandemi dolayısıyla bu sene de sekizincisini gerçekleştirdiğimiz yarışımız sonbahara kaldı ve yılın son boğaz yarışı olma özelliği taşıyor. 40'a yakın tekne katılıyor yaklaşık 500 tane de yelkenci olacak deniz üzerinde. Yelkenlilerimiz hem balonlarıyla hem de yelkenlileriyle boğazda Bahçeşehir Üniversitesinden start alarak Anadolu Hisarına gidip iki tur atacaklar. İzleyicilere görsel bir şölen sunmayı bekliyoruz” dedi.

“Yelkenliler için çok büyük öneme sahip”

Ceren Peker ayrıca bu yarışın yelkenliler için önem arz ettiğini söyleyerek ,“Üniversitemiz denizin kenarında ve boğazın dibinde bir üniversite olduğundan boğaz ve deniz organizasyonlarına her zaman çok değer veren bir üniversite oldu. Bu sebeple de hem yelkene hem deniz sporlarına hem de bu tip organizasyonlara çok değer vererek destekte bulunuyor. Dolayısıyla bu yarış hem üniversitemiz için hem de yelkenciler için çok önemli” şeklinde onuştu.

Dereceye girecek ekiplere ödül töreniyle kupaları takdim edilecek.