513 yıllık tarihi Selman Ağa Camii etrafı meydan düzenlemesinde son durum havadan görüntülendi

Öte yandan çalışmalarda gelinen son nokta havadan görüntülendi.

Üsküdar'da, Mimar Sinan Mahallesi, Hâkimiyet-i Milliye Caddesi ile Selmân-ı Pak Caddeleri'nin kesiştiği alanda yer alan, 513 yıllık tarihi Selman Ağa Camii etrafındaki yapılar kamulaştırılarak yıkıldı.Etrafı açılarak, fiziki olarak her yönden görülebilir kılınan ve 1506 yılında, Bâb'üs-Saâde Ağası (Kapı Ağası) Selman Ağa tarafından yaptırılan Tarihi Selman Ağa Camii çevresi de Üsküdar Meydanı'na katıldı.

Caminin yakın çevresine ek olarak, halihazırda yayalaştırılmış olarak kullanılan, Tarihi Balık Pazarı (Abdülkerimpaşa Sokak, Türkü Sokak, Atlas Sokak), Selami Efendi Caddesi, Molla Eşref Sokak ve Tembel Hacı Mehmet Sokağı da Yeni Meydan projesiyle bütünleştirilerek toplam 3 bin 500 metrekare alanlı yepyeni bir meydan oluşturuldu. Yeni Meydan diğer yaya alanları ile birleşerek, 8 bin 500 metrekare kesintisiz yaya alanı Üsküdar'ın hizmetine sunuluyor..Böylelikle, tüm cephe siluetleri ile ortaya çıkan cami, halen Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden göz kamaştıracak. Öte yandan meydan düzenlemesinde gelinen son nokta havadan görüntülendi. Görüntülerde tarih cami bütün ihtişamıyla yer alırken, meydan çalışmalarında da sona gelindiği görülüyor.

Selman Ağa Camii çevresi meydan düzenlemesi çalışmaları kapsamında 3 bin 250 metrekare doğal taş kaplama yapıldı, 115 metre yağmursuyu hattı, 120 metre atık su hattı döşendi. Cami etrafına 47 ağaç dikildi. 47 ağaç altında oturma-dinlenme alanları yapılarak alanda yaya yürüyüş aksları oluşturuldu.

Önümüzdeki birkaç gün içinde 260 metrekare yeşil alan oluşturulup kent mobilyalarının da konuşlandırılmasıyla Selman Ağa Camii çevresinde oluşturulan meydan ve yaya alanı, tarih şehri Üsküdar'ın hizmetine sunulmuş olacak. Ayrıca aynı meydan alanında Selman Ağa Camii'ne bitişik olan ve Vakıflar Envanter Kayıtlarında Üsküdar Horhor Çeşmesi olarak da geçen üç yüzlü çeşme de İSKİ tarafından restore edildi.