52 suç kaydı bulunan hırsız, bu kez engellinin akülü arabasını çaldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bedensel engelli vatandaşa ait akülü tekerlekli sandalye, hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, aracı çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Failin 52 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Ümraniye'ye bağlı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 92 bedensel engelli İ.Ş. adlı bir vatandaş, akülü tekerlekli sandalyesini havalandırmak için evinin bahçesine bıraktı. Felçli olan İ.Ş., dışarıya bıraktığı engelli tekerlekli sandalyeyi almak için bir süre sonra bahçeye çıktı. Bahçeye çıktığında engelli sandalyesinin yerinde olmadığını fark etti. Çalınmış olabileceği ihtimali üzerine İ.Ş. durumu hemen polise bildirdi.

İ.Ş.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin 52 farklı suçlardan kaydı bulunan E.K. olduğunu belirledi. E.K. adlı hırsızın, çaldığı engelli aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis, E.K.'yi olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık suçlarından poliste 52 kaydı bulunan E.K.'nin, çaldığı akülü aracı ise Y.B. isimli bir başka kişiye para karşılığı sattığı belirlendi.

Polis engelli sandalyeyi satın alan hurdacı Y.B.'nin iş adresine giderek arabaya el koydu. Y.B. hakkında ‘hırsızlık malı satın almaktan' işlem yapıldı. Yakalanan E.K. hakkında ise, “Açıktan Hırsızlık” suçundan adli işlem yapılırken, akülü araç muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, aracı çalan E.K.'nin engelli sandalyesine binerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.