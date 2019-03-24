54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası kadrosu belli oldu

28-31 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenecek 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Karate Milli Takımı kadrosu belli oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle yoğun bir çalışma dönemi içerisinde olan Büyükler Karate Milli Takımı, sezonun en ciddi sınavına İspanya'da çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Belarus'ta gerçekleştirilecek 2. Avrupa Oyunları öncesi, 28-31 Mart tarihleri arasında Guadalajara'da yapılacak 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda ter dökecek. Her yıl düzenlenen ve Avrupa Karate Federasyonu'na (EKF) üye 53 ülkeden 51'inin katılım göstereceği şampiyonaya 508 sporcu kayıt yaptırdı. En kalabalık ikinci kafile konumunda olan Karate Milli Takımı, 7 kadın, 10 erkek sporcuyla mücadele edecek. Guadalajara Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalarda dördü takım, 12'si ferdi dalda madalya dağıtılacak.

Milli takımda, Serap Özçelik Arapoğlu ile Burak Uygur son şampiyon unvanı ile İspanya'da mücadele verecek. 2016 ve 2017'de şampiyon olan Uğur Aktaş ile Tuba Yakan geçtiğimiz yıl bronz madalya kazanırken, Dünya üçüncüsü unvanıyla tatamiye çıkacak Alparslan Yamanoğlu ile Eray Şamdan da dikkat çekecek diğer isimler olarak öne çıkıyor. Son beş yılda Avrupa Şampiyonası'nda final yapan, ikisi üst üste olmak üzere üçünden şampiyonluk ile ayrılan Erkek Kumite Milli Takımı da dördüncü şampiyonluk için üst üste altıncı finalini kovalayacak.

10 yılda 96 madalya

Dünya sıralamasında dördüncü, Avrupa'da da birinci sırada yer alan Ay-yıldızlı ekip, 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandığı 2018'deki organizasyonda en fazla podyum gören ülke olmuştu. Milli takım ayrıca, 2008 - 2018 yılları arasında katıldığı 11 Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda 22 altın, 27 gümüş ve 47 bronz madalya ile 96 kez podyumda yer aldı.

İşte Karate Milli Takımı kadrosu:

Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu

Kadın Takım Kumite: Yıldız Aras, Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Merve Çoban

Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu

Kumite 60kg: Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur

Kumite 75kg: Erman Eltemur

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

Erkek Takım Kumite: Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz, Enes Bulut, Muratcan Deniz