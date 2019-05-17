55 bin kişi ile aynı sofrada buluşacaklar

Geliştirdiği 'Elbirliği Sistemi' ile müşterilerine faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkanı sunan Eminevim, geleneksel iftar programlarını yoğun katılımlarla sürdürüyor.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatabilmek için Türkiye'nin 81 ilinde iftar sofraları kuran Eminevim, bu vesileyle iştirakçileri ile bir araya geliyor. Düzenleyeceği 211 iftar programı ile farklı illerdeki müşterileriyle aynı sofranın etrafında buluşacak olan firma, Ramazan ayı boyunca 55 bin müşterisiyle bir araya gelecek.

İftar programlarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "İçerisinde bulunduğumuz ayın manevi iklimini yaşamak, birliğimizi kuvvetlendirebilmek için düzenli halde gerçekleştirdiğimiz programlarımız hemen her şehirde devam edecek" dedi.

İşçiden memura, öğretmenden, ev hanımına bugüne kadar tam 140 bin kişinin ev hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Emin Grup Başkanı Emin Üstün, iftar yemeğinde yaptığı konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

“Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarının zorluğunu ortadan kaldırdık. İnsanlarımız artık ev ve otomobil almakta zorlanmıyor. Gayet kolay bir şekilde ev sahibi oluyor. Bunu bütün topluma biz gösterdik. Her geçen gün teslimat sayımızı artırarak, vatandaşları Türkiye'nin her yerinden faizsiz ev sahibi yapıyoruz."

“Elbirliği Sistemi bir modeldir”

Şirket olarak ülke genelinde birçok yatırımlara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Üstün, faizsiz bir sistem geliştirdiklerini ifade ederek, şunları anlattı: "Eminevim Elbirliği Sistemi, iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, tüm Türkiye'de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. Elbirliği Sistemi'ni geliştirmeye çalışıyoruz. Elbirliği Sistemi bir modeldir. Bu sistemi inşaatta, tarımda, hayvancılıkta uyguluyoruz. Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyoruz."

“211 iftar programı yapacağız”

Eminevim Türkiye Satış Müdürü Mustafa Şahin ise, programda yaptığı konuşmada; "Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin tazelendiği, ibadet ve nefis muhasebesi ile gönüllerin arındığı, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun canlanarak ayrı bir sosyal bütünleşmenin yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Biz de şirket olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da siz değerli müşterilerimizle iftar sofralarında bir araya geliyor. Aynı sofranın güzelliklerini hep birlikte paylaşıyoruz. Eminevim'in kocaman ailesinin fertleriyle bu yıl 211 iftar programı yapacağız. Bu yıl Ramazan ayında 211 iftar programında 55 bin müşterimizle bir araya gelmek üzere iftar planladık" ifadelerinde bulundu.

Semazen gösterileri yanında sürpriz hediye çekilişlerinin de yapıldığı gecede davetliler arasında yapılan çekilişte bir kişi ücretsiz umre yolculuğu kazandı. İftar programına Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yönetim Kurulu üyesi Kemal Üstün, Üst Düzey Yöneticiler, Bölge Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

55 bin kişi ile iftar sofrasında bir araya gelmeyi hedefleyen Eminevim; Ramazan ayı boyunca farklı şehirlerde düzenlenen iftar sofralarının aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu.