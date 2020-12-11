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56 saat sürecek kısıtlama öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

00'da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğunum yüzde 67'ye ulaştığı görülürken köprü yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak.


Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 67'ye ulaştığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda Altunizade mevkiinde her iki yönde trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

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