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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, köprüde kontrol noktası kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde 11 Aralık Cuma günü saat 21.

00'de başlayan ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması' bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Polis ekiplerinin kurmuş olduğu denetim noktalarından birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ki kontrol noktası kısıtlamanın sona ermesiyle kaldırıldı.


İki yakayı birbirine bağlayan köprüde kontrol noktası kaldırıldı


Polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde oluşturulan ‘Kontrol Noktası' kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte kaldırıldı. Yoldaki trafik işaretlerini kaldıran polis ekiplerinin denetimleri genelgede belirtilen saatlerde tekrardan gerçekleşecek. Bugün saat 21.00'de başlayacak olan haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması diğer gün sabah saat 05.00'de son bulacak.

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