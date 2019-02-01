Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini inceleyen B2B ticaret platformu Turkeyol'un derlediği bilgilere göre, 2018'de ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 4,6 düşüşle 223 milyar dolara geriledi. 56 şehir ihracat fazlası verdi, dış ticaret açığı yüzde 28 azaldı.

TÜİK verilerini inceleyen Turkeyol'un derlediği bilgilere göre 2018'de ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 4,6 düşüşle 223 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak yüzde 75'e ulaştı. 2018 yılında Türkiye'de 17 şehir ihracat fazlası verdi. En çok ihracat fazlası veren şehirler ise 2 milyar 663 milyon dolarla Bursa, 2 milyar 456 milyon dolarla Sakarya ve 1 milyar 849 milyon dolarla Gaziantep oldu.

''Dış ticaret açığı e-ihracat ile hızla azalacak''

Verilere göre, 2018 yılında en çok ihracat 85 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşirken, ikinci sırada 11 milyar dolarla Bursa ve üçüncü sırada ise 8 milyar dolarla Kocaeli yer aldı. İhracatta 1 milyar doları seviyesini aşan diğer iller ise Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkeyol kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, ''İhracat fazlası veren illerin sayısının son 3 yılda yüzde 10 artması, ülkemizde üretim ağırlıklı ekonominin gelişmekte olduğunun en büyük göstergesi. Anadolu'daki KOBİ'lerin özellikle e-ihracata yönelmesiyle dış ticaret açığının kalıcı olarak hızla azalacağına inanıyoruz'' dedi.

İhracatta en büyük artış Hollanda'da yaşandı

Yalnızca Türkiye'den yurtdışına toptan satışa odaklanan B2B ticaret platformu, KOBİ'leri bilgilendirmek ve e-ihracat adımlarına yön vermek amacıyla Türkiye'nin ihracatına yön veren ülkeleri de derledi. Buna göre, toplam ihracat değeri yüzde 7,1 artışla 168 milyar dolara yükselen Türkiye, ihracatının yüzde 57'sini Avrupa, yüzde 25'ini Asya, yüzde 7,8'ini Amerika ve yüzde 7,9'unu Afrika ülkelerine gerçekleştirdi. 2018 yılı içerisinde Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke 16 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. En çok ihracat yapılan ikinci ülke ise yüzde 15'lik artışla İngiltere oldu. 11 milyar dolar hacme ulaşan İngiltere'yi, İtalya, Irak ve ABD takip etti. 2018 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 10 ülke arasında en büyük artış, yüzde 23 ile 4,7 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşılan Hollanda'da yaşandı.

İhracatta lider: otomotiv sektörü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılında en çok ihracat yapılan ürün grubu otomotiv oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artış yaşanan otomotiv sektöründe toplam ihracat 26 milyar 759 milyon dolara ulaştı. İhracatta ikinci sırayı alan makine sanayi ise yüzde 14,5'lik artışla 15 milyar doları aştı. İhracatta geçtiğimiz yıl en büyük atılım yüzde 40,6 artış ile demir çelikte yaşandı. En büyük 3'üncü ihracat kalemi olan demir çelik ihracatını, tekstil ve mücevher ihracatı takip etti.