57. alay yürüyüşü Beylikdüzü'nden başladı

Alay Yürüyüş Komitesi, Beylikdüzü Belediye Binası önünde düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı. Yürüyüşün İstanbul ayağına ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, “Her zaman yanlarında olduk, her zaman da yanlarında olacağız” dedi.

Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı sayılan Anzak Çıkartması'nı durdurmak için canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve kahramanlıklarıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı Piyade Alayı'nın anısını yaşatmak için düzenlenen vefa yürüyüşünün startı, bu yıl dördüncü kez Beylikdüzü'nde verildi. Beylikdüzü Belediyesi önünden başlatılan uğurlama yürüyüşüne, Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi binası önünde sona eren yürüyüşte, Alay Komitesi, 6 gün sürecek ve 18 Mart'ta Çanakkale'de son bulacak yürüyüş için Tekirdağ'a dualar eşliğinde yolcu edildi.

"Geleceğimizi Korumak İçin Çanakkale'yi İyi Anlamalıyız"

Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, Beylikdüzü Belediye Binası önünde yaptığı konuşmada, “Biz, bir neslini Çanakkale'de bırakanların nesliyiz. Onların torunlarıyız. Bu vatana göz koyanlara, bedelini nasıl ödettiğimizi 1915'te, Çanakkale'de gösterdik. Şimdi, Çanakkale'ye daha çok sahip çıkma zamanı Çünkü geleceğimizi korumak istiyorsak Çanakkale'yi iyi anlamamız gerekiyor.” dedi. Beylikdüzü Belediyesi'ne Alay Yürüyüşü'ne verdiği destek için teşekkür eden Hikmet Yılmaz, “ Alay sürecinde bizimle birlikte olduğu için, bizleri desteklediği için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Gurur ve Mutluluk Duyuyoruz"

Beylikdüzü Belediye Binası önünden başlayan Alay Yürüyüşü'ne katılan ve soğuk ve yağmurlu havaya aldırmadan yürüyüşçülerle birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne kadar yürüyen Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, yürüyüş öncesi düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada “Beylikdüzü Belediyesi olarak Alay Yürüyüşü'ne destek vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.