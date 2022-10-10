57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 190 ülkede 615 milyon haneye erişti

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Türkiye), Bodrum'dan 10 Nisan'da yola çıkarak 8 günde, 8 etapta bin 303 kilometre kat ederek 17 Nisan'da İstanbul'da son buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl "Tarihe, doğaya saygı" temasıyla 10 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışının, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 8 gün boyunca, 8 etapta, bin 303 km süren yolculuğuna binlerce kişi ve yüzlerce kurum eşlik etti. “Mega Proje” 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyen kıtalararası dev organizasyonun final etabına ise İstanbul ev sahipliği yaptı.

TUR 2022, 190 ülkede 615 milyon haneye erişti

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun uluslararası yayın ortağı, dünyaca ünlü Fransız Medya Grubu ASO'nun raporuna göre organizasyon; Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika ve Ortadoğu'dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye erişti.

Tour of Türkiye 2022'de medya yansıması: 8.220 haberle, 236 milyon kişiye erişim sağlandı

10-17 Nisan 2022 tarihleri arasından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinde medya mensubu takip etti. 22 Şubat-22 Mayıs tarihleri arasında toplam 8.220 medya yansımasına ulaşan Tour of Türkiye, 236.224.180 milyon kişiye erişti. Yazılı medya haberleri bin 320 sayfa sayısına ulaştı. 8 bin 220 haber, bin 001 mecrada yer aldı. Tour Of Türkiye 2022 haberleri, 747 TV yayınıyla 192 saat boyunca ekranlarda kaldı. 50 programda 30 saat canlı yayın yapıldı. TRT Spor Yıldız, 10-17 Nisan tarihleri arasında TUR 2022'yi 15.5 saat canlı yayınladı. Tüm mecralarda elde edilen medya değeri ise 122 milyon 662 bin 479 TL'ye ulaştı. 34 basın bülteni, 57 röportaj, 9 basın toplantısı ve 24 radyo yayını ile 8 gün süren TUR 2022, toplam 74 gün gündem oldu.

Sayılarla TUR 2022

10 motorize polis, 7 hakem arabası, 4 teknik destek, 4 ambulans, 4 motorize sağlık ekibi, 1 panelvan aracı başta olmak üzere sayısı 250'yi bulan araçlar yarış boyunca bisikletçilere ve TUR 2022 ekibine eşlik etti. Her bir etapta, 2.000 kişilik emniyet ve jandarma ekipleri 1.303 kilometrelik parkurda yarışın güvenliğini sağladı. TUR süresince toplam 16 bin polis ve jandarma görev yaptı. Takım, medya, UCI, UCI komiserleri, VIP konukları, hakemler, çalışanlar, gönüllüler ve sağlık ekipleri olmak üzere 2.000 kişi etkinlikte görev aldı. Yarışı yerinde takip eden yerli ve yabancı medya mensubu kişi sayısı 100'ü geçti.

175 bisikletçi, 155 teknik personel, 37'yı bulan tır ve kamyonet, 52 motosikletli güvenlik, 240 güvenlik personeli olmak üzere tur boyunca toplam 7.698 kişinin konaklaması yapıldı.

5 doktor, 20 ATT hemşire, 3 şoför, 2 destek elemanı, 1 sağlık ekibi koordinatörü ile toplam 31 personel, 4 motorize ekipten oluşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sağlık ekibi 44 müdahale gerçekleştirdi. Sağlık ekibi; 2 binek, 1 panelvan, 4 ambulans, 4 motor toplam 11 araç ile bisikletçilerin ve TUR ekibinin yanında yer aldı.

Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilkler yaşandı

Bu yıl ilklerin yarışı haline gelen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için anlamlı bir projeye de imza atıldı. Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle Bodrum'da bir hatıra ormanı oluşturuldu. Bisikletçilerin, “Mega Proje” 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerlemesi yarışma kapsamında gerçekleşen bir başka ilk oldu.

Kupa NFT formatında hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupası, yeni dijital teknoloji NFT (Non-Fungible Token - Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında hazırlandı. Böylece sadece Türkiye'de değil dünya bisiklet camiasında da bir ilke imza atıldı. Lider formalarını kazanan sporcular, genel klasman ödüllerini NFT formatında aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Bisiklet sporunun büyümesine destek olmayı ve marka değerimizi artırmayı hedefliyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Dünyaca ünlü takımları ağırladığımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, pek çok açıdan yeniliklere imza attık. Yönetim Kurulumuzun ve teknik ekiplerimizin titizlikle hazırladığı parkurumuz, sportif rekabeti artırmaya odaklanırken ülke tanıtımına da katkı sağlama hedefleriyle kurgulandı. TUR 2022, özellikle de yarış içi mücadeleye yeni bir soluk getiren tırmanış ve sprint kapılarının konumlanması ile son ana kadar üst düzey rekabetin yaşandığı bir organizasyon haline geldi. ‘Tarihe, doğaya saygı' kurgumuzla yarışa farklı rotaları dahil etmemiz; bölge halkı, ekranları başındaki izleyiciler ve uluslararası bisiklet otoriteleri tarafından beğeniyle karşılandı. Böylece ulusal ve uluslararası tanıtım yönüyle ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerine de ev sahipliği yaptık. Yapılan yayınlarla kıtalar arası bir boyut kazanan organizasyonumuzun, yoğun ilgi görerek 190 ülkede 615 milyon haneye ulaşmasının da gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yeniden Word Tour'a çıkarak en iyi takımların ülkemizde yarışmasını sağlamanın yanı sıra, bisiklet sporunun büyümesine destek olmayı ve marka değerimizi artırmayı hedefliyoruz. Himayelerinde olmaktan şeref ve gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, destek ve katkılarıyla her zaman bizimle olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.”