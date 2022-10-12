5'inci Esenler Sinema Akademisi'ne başvurular başladı

Bu yıl 5'inci kez düzenlenecek olan Esenler Sinema Akademisi'ne başvurular başladı. Senaryo, yönetmenlik ve kurgu olmak üzere üç ana dalda eğitimin verileceği akademiye başvurular 1 Kasım 2022'ye kadar devam edecek.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Esenler Sinema Akademisi bu yıl 5'inci kez genç sinemacıları bir araya getirecek. Senaryo, yönetmenlik ve kurgu olmak üzere üç dalda eğitimin verileceği akademide öğrenciler, dört ay boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde sinemayla ilgili hem teorik bilgiler edinecek hem pratik yapma imkanına sahip olacak. Yüzlerce genci sinemaya kazandıran akademide dersler, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak. Adaylar, akademiyle ilgili detaylı bilgiye belediyenin web sitesi üzerinden ulaşabilecek. Akademiye başvurular yine belediyenin web sitesi üzerinden gerçekleşecek.

Seminerler ve workshopların düzenleneceği akademide, yurt içi yurt dışından ödüllerle pek çok isim genç sinemacılarla bir araya gelecek. Bilgi ve tecrübe aktarımının yapılacağı akademide, yönetmenlik dersi Ahmet Toklu, kurgu teknikleri dersi Özgür Kılıç ve senaryo yazarlığı dersi ise Hilal Çelenk tarafından verilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi öğrenciler bu yıl da akademideki eğitim sürecinin sonunda kendi yazdıkları senaryolar ile film çekme şansı elde edecek. Çekilen filmler, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek gala gecesinde sinemaseverlerle buluşacak.