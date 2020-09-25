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6-8 Ekim olayları soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Ankara’ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Ankara'ya gönderildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 82 kişinin yakalanması için 7 ilde operasyon düzenlenmişti.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul'da yakalanan 9 şüpheli Ankara'ya gönderildi.

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