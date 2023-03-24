6 bine yakın afetzedeye yardım yapıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaşırken, Dünya Doktorları (DDD), Hatay ve Suriye'de depremden etkilenen insanlara desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar Hatay'da 6 bine yakın afetzedeye sağlık hizmeti verildi.

Orta Güneydoğu Türkiye'de ve Suriye sınırına yakın yerde meydana gelen yıkıcı depremler on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünya Doktorları, depremlerin yaşandığı bölgelerde ihtiyaçları belirlemek üzere hızlıca harekete geçen ve afetin ilk anından bu yana Hatay'da çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarından biri. Merkezi Türkiye'nin Kahramanmaraş ili olan ve Kuzey Batı Suriye'nin özellikle Halep ve İdlib bölgelerini ağır bir şekilde etkileyen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen insanlara ilk yardım ve tıbbi müdahale sağlamaya devam edilirken, bölgede yaşayan afetzedelere sağlık hizmeti ulaştırıldı. Köy köy, belde belde dolaşan doktorlar hastaneye gitme ihtimali bulunamayan afetzedelere ulaşarak sağlık taramaları gerçekleştirdi. Hatay'da 2 bin 500 kişi sağlık taramasından geçirilirken, 3 bin ilaç da ücretsiz dağıtıldı.

Afetzedelere psikososyal destek

Doktor, hemşire, ebe, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan mobil sağlık birimleriyle afetten etkilenen kişilerin sağlık, psikososyal destek, ilaç, koruma, temel su ve sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlayan ekipler, kadınlar ve çocuklar için oluşturduğu güvenli alanlarda afetzede kadın ve çocuklara yönelik sağlık hizmeti, bireysel psikolojik destek, psikososyal grup seansları, koruma hizmeti, hijyen ve temizlik hizmeti veriyor.