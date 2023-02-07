İhlas Haber Ajansı

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6 depremzede daha İstanbul'a getirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki birçok ili vuran depremin ardından 6 depremzede daha İstanbul’a getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki birçok ili vuran depremin ardından 6 depremzede daha İstanbul'a getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanına inen uçaktaki yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldılar.


Türkiye'yi sarsan depremin ardından yaralılar tedavi amaçlı İstanbul'daki hastanelere kaldırıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inen uçaktaki 6 yaralı vatandaş ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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