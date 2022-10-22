6 ilçede 41 kapkaç olayına karışan motosikletli 2 şüpheli yakalandı

Biri 38 diğerinin ise 40 adet suç kaydının olduğu şahıslara ekipler 41 kapkaç dosyasından işlem yaparken, şahısların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Güngören, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde siyah renkli motosikletleriyle insanların eşyalarını çalıp kaçan iki şahsı yakalamak üzere Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı. Son zamanlarda artan kapkaççılık olayıyla ilgili başlatılan geniş çaplı araştırmalarda ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların kimlik bilgilerini tespit etti. Güvenlik kameralarında şahısların motosikletleriyle gözüne kestirdikleri vatandaşların yanına sakince yaklaşarak ellerindeki telefonları çalıp olay yerinden hızla uzaklaştığı, beğendikleri telefonları alıp beğenmediklerini ise yola atarak kaçtığı görüldü. 40 adet suç kaydı bulunan M.D. ve 38 adet suç kaydı bulunan N.Ç. isimli kapkaççılar, Bağcılar ve Bakırköy ilçelerinde Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, kapkaççıların kullandıkları siyah renkli motosikleti ise ele geçirdi. 41 kapkaç dosyasından işlem yapılan şahıslar, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Kapkaç anı kamerada

Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Güngören, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde siyah renkli motosikletleriyle insanların eşyalarını çalıp kaçan 2 kapkaççı çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, kapkaççıların motosikletle gözlerine kestirdikleri vatandaşların yanına yaklaşarak ellerindeki telefonları çalıp olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Telefonlarını çalıp kaçan motosikletli kapkaççıların peşinden koşan mağdurlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.