6 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce 6 Süper Lig ekibi ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray ve Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle, aynı zamanda Fenerbahçe ve Kayserispor'un “saha olayları” nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Galatasaray Kulübü'nün müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde ve 02.04.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un müsabaka sonrası açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine;

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.