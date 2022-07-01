6. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

Eyüpsultan Belediyesi'nin, bu yıl 6.'sını düzenlediği, Ulusal Fotoğraf Yarışmasının kazananları ödüllerini aldı.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen, “Eyüpsultan'da Bahar ve Ramazan”, konulu yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi. Yarışmada serbest dalda Kemal Türk'ün fotoğrafı jüri tarafından 1. seçilirken, 2. Ayhan Güven, 3. Serap İkiyek oldu. Hikaye dalında ise; Murat İbranoğlu'nun fotoğrafı 1. seçilirken, Meral Kızrak 2., Kemal Türk 3. oldu. Yarışmada ayrıca Eyüpsultan Belediyesi Özel Ödülü kategorisinde Mükerrem Kalkan, Arzu İbranoğlu, Levent Bayraktar ve Sezai Özaltın'ın fotoğrafları da ödüle layık görüldü. Yarışmada 1.'lere 8 bin TL, 2.'lere 6 bin TL, 3.'lere 4 bin TL, Eyüpsultan Belediyesi Özel Ödülü'nü alan yarışmacılara ise 2 bin 500 TL ödül verildi.

“Güzel eserler ortaya çıkmış”

Serbest ve hikâye olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmanın kazananlarına ödüllerini takdim eden Başkan Deniz Köken: “Güzel eserler ortaya çıkmış bütün sanatçıların emeğine sağlık diyorum. Bunlar aslında tarihe not düşme çalışmaları, sıradan bir yarışma gibi görünse de biz bugün yüz yıl önceki fotoğrafları gördüğümüzde nasıl heyecanlanıyorsak, on yıl, yirmi yıl sonra gelecek nesillerde aynı duyguları yaşayacaklar. Eyüpsultan'ın o yıllarda nasıl bir şehir olduğunu daha net algılamaları konusunda bu fotoğraflar yardımcı olacak. İnşallah mevsimsel de bu işi yapmamız lazım, Eyüpsultan'da sonbahar, kış, yaz gibi çalışmalarda gelecekte olacak inşallah” dedi.

“Benim için güzel bir sürpriz oldu”

Yarışmada serbest kategoride 1. ve hikaye kategorisinde 3. olarak adından söz ettiren Kemal Türk, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Benim için güzel bir sürpriz oldu. Dronla akşam mavi saatlerde komple Eyüpsultan'ı almak istedim. Akşam mavi saatler fotoğraf için çok uygundur. Dronda fotoğrafı kolaylaştırıyor. Bu fotoğrafım birincilik ödülü aldı, jüriye teşekkür ediyorum. Ramazan denince ilk akla gelen iftarlar, camiler, teravih namazları sonra eğlence. Eğlence denince de ilk akla gelen Hacivat - Karagöz. Hacivat - Karagöz'ü Bursa'dan tesadüfen gördüm ve aldım. Hacivat - Karagöz temaya uygun olunca önce bir fotoğraf çekeyim dedim. Sonra bir arkadaşım neden hikaye yapmıyorsun dedi. Bana da mantıklı geldi. Çok güzel bir hikaye oluştu. Pide sırasında, namaz kılarken bir sürü fotoğraf çektim. Bu çalışmamdan da üçüncülük geldi.”

“Güzel bir çalışma oldu, bana da hatıra kaldı”

Yarışmada hikaye kategorisinde 2. olan Meral Kızrak, haberi alınca çok sevindiğini belirterek şunları söyledi: “Fotoğraflarımın güçlü olduğunu biliyordum ama sonuçta yarışacağım insanların fotoğraflarını bilmediğim için bu sonuç benim için de sürpriz oldu, çok sevindim haberi alınca. Ben Eyüpsultan'da teravih namazını çektim. Daha önce gidip, keşif yapmıştım Eyüpsultan'ı da az çok biliyorum zaten. Oraya gittiğimde teravih namazını bir saat boyunca bekledim. Kadınlar kısmında çekim yaptım, teravih namazı bitene kadar oradaydım. Güzel bir çalışma oldu, bana da hatıra kaldı. Yarışmadan güzel de bir sonuç alınca çok mutlu oldum."

Başkan Deniz Köken, ödül töreni sonrası yarışmaya katılarak sergileme ödülü kazanan yarışmacıların fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezdi. Sergilenen fotoğrafları tek tek inceleyen Başkan Deniz Köken, eser sahipleriyle de çekilen fotoğrafların hikayeleri üzerine kısa süreli sohbetler yaptı.