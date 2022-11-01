6. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı başlıyor

Konferansın teması ‘21. Yüzyılda Güvenlik Tehditleri ve Aktörleri' olarak belirlendi.

21. Yüzyılda Güvenlik Tehditleri ve Aktörleri temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı, Beykent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde 9 Aralık 2022 tarihinde başlıyor. “Birey, toplum ve devlet nezdinde yerelden küresele güvenlik ihtiyaçları her geçen gün çeşitlenmektedir” diye başlayan konferansın çağrı metni şu şekilde devam ediyor: “Güvenlik ihtiyacıyla beraber aktörlerin ve politikaların dönüşümü ortaya çıkmaktadır. Dönüşümün çerçevesi, fırsatları ve tehditleri içerecek şekilde genişlemektedir. 9 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı'yla güvenliğin farklı boyutlarına ve ihtiyaçlarına odaklanılacaktır.”

Konferansın alt başlıkları ise şu şekilde:

“Klasik ve Hibrit Güvenlik İlişkileri: Toprak bütünlüğü ve egemenlik kriterleri, terörizm, kitle imha silahları, nükleer silahlar”

“Ekonomik Güvenlik: Enerji güvenliği, gıda güvenliği, su ve çevresel güvenlik Toplumsal”

“Güvenlik: Göç ve güvenlik, kentsel sorunlar, bireysel silahlanma, kültür güvenliği”