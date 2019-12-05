60. Yıl Atletizm Şampiyonası'nda miniklerden kıyasıya mücadele

kuruluş yıl dönümü özelinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Atletizm İl Temsilciliği'nin de desteğiyle Türkiye genelindeki sporcu öğrencilere yönelik '60. Yıl Atletizm Şampiyonası' düzenledi. Gençler şampiyonada dereceye girmek için kıyasıysa mücadele etti.

Türkiye genelinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde 168 farklı okuldan 1096 sporcunun yarıştığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 60. Yıl Atletizm Şampiyonası'nda madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu. Çeşitli okullardan lisanslı öğrencilerin başvuru yapabildiği şampiyonada, 10-17 yaş arasındaki sporcular hem bireysel hem de takım halinde yarıştı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere toplam dört kategoride yarışan sporcular; uzun atlama, fırlatma topu, gülle atma, yüksek atlama ve koşu branşlarında mücadele etti.

Emrullah Aydın: "Öğrencilerin kendilerini buldukları alalarda eğitim vermek istiyoruz"

Şampiyonayı değerlendiren Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, geleceğin Türkiye'si adına ciddi bir heyecan duyduğunu söyledi. Eğitimin dört duvar arasına sıkıştırılmasının karşısında olduklarını söyleyen Aydın, "Biz artık paralimpik alanda olduğu gibi dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda da başarılara imza atmak zorundayız. Bu organizasyon bu bakımdan ciddi bir organizasyon. Nitekim biz sporla, sanatla, bireysel yeteneklerle, tasarım atölyeleriyle süslenmiş ve öğrencilerin kendisini bulduğu bir eğitim sisteminden yanayız. Çocuklarımızı çift kanatlı olarak hayata devam etmesini istiyoruz. Artık sınavların stresinden çocuklarımızı kurtarıp, biraz daha kendilerini buldukları alanlarda eğitim vermek istiyoruz. Spor bu alanlardan bir tanesi. Biz zaten Bakırköy Kaymakamlığı olarak da kendi bölgemizde bu eğitim modelini uyguluyoruz. Kültür Kolejini de bu alamda tebrik ediyorum. Çocukları spora teşvik edecek çok güzel bir organizasyona imza attılar. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Biriz Kutoğlu: "Yarışmamız İstanbul genelini aştı"

Çocukların küçük yaşlarda spora yönlendirilmeleri adına bu tarz organizasyonları çok faydalı bulduğunu ifade eden İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, "Okulumuzun 60. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul genelini aştığımız bir organizasyon oldu. Çok mutluyuz çünkü ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde 168 farklı okuldan yarışan sporcu öğrencilerimizin sayısı 1096'dır. Bu sayı öğrencilerin spora ilgi gösterdiğinin, sporu ve yarışmayı sevdiğinin büyük bir göstergesidir. Biz de organizasyonumuzla, misyonumuz doğrultusunda öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek onlara uygun ortamı sağlamak istedik" diye konuştu.

Ali Emir Gürgün: "Doğuştan hızlıyım"

Koşuda birincilik derecesi alan Kültür Koleji 3. sınıf öğrencisi Ali Emir Gürgün, "Ben doğuştan hızlıyım. Öğretmenlerim de beni atletizme yönlendirdi. Çok mutluyum yarıştım ve birinci oldum. Kendimi daha da geliştirirsem Türkiye ve dünyada yapılan büyük yarışmalara da katılmak isterim" dedi.

Yüksek atlamada ve uzun atlamada yarışan Kültür Koleji 6. sınıf öğrencisi Elif Erdemir ise, yüksek atlamada üçüncülük derecesi aldı. Erdemir heyecanını şu ifadelerle paylaştı:

"4 sene atletizm yaptım. Hocalarım yeteneğim doğrultusunda beni yüksek atlama ve uzun atlama branşına uygun gördü. Yarışırken ilk başta çok heyecanlanmıştım ama sonra heyecanımı iyi yönlendirdim ve derece aldım. Bunun dışında voleybol da oynuyorum. Spor kariyerimi voleybol ya da atletizm üzerine kurmak istiyorum."

Dereceye giren sporcular Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu'un elinden aldı.