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60 yıldır aradığı kardeşlerini Esra Erol buldu

Babası ve kardeşlerini görebilmenin hayaliyle yaşayan Hanife Öner, Esra Erol’da programında 60 yıllık hasretini giderdi.

Babası ve kardeşlerini görebilmenin hayaliyle yaşayan Hanife Öner, Esra Erol'da programında 60 yıllık hasretini giderdi. Öner, babasının vefat ettiğini kardeşlerinin ise yaşadığını öğrendi. Canlı yayında gerçekleşen kucaklama sonrasında izleyenler gözyaşlarına boğdu.



Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün 60 yıllık hasret son buldu. İçindeki yarayı hiçbir şekilde bastıramadığını ifade eden Hanife Öner, “Buraya babamı aramaya geldim. Bunca senedir beni aramadı. Belki şimdi ortaya çıkar. Beni terk eden babayı aramak istemedim bu zamana kadar. Ama yaş ilerleyince duygusallık açığa çıkıyor. O benim yanımda değildi ama ben onun yanında olmak isterim. Belki babamın bakıma ihtiyacı vardır, ben ona bakarım. Belki ölmüş olabilir, ölmüş olsa bile mezar taşını görebileyim, belki kardeşlerim de vardır.” dedi.



Babası ve varsa kardeşlerini görebilmenin hayaliyle yaşayan Öner, canlı yayında gerçeklerle yüzleşti. 60 yıldır aradığı babasının öldüğünü canlı yayında öğrenen Öner, babasına ait fotoğrafı ilk kez Esra Erol'da gördü. Öner, daha sonra hiç görmediği ve bilmediği kardeşleriyle programda kucaklaştı. Öner'in hayat hikayesi ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Kardeşlerine kavuşan Öner, “Ben yalnız değilmişim demek” diye konuştu.

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