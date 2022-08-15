60. Yoğurt Festivali'ne Yıldız Tilbe ile unutulmaz final

Yoğurt Festivali'nin üçüncü ve son gününde renkli ve keyifli anlar yaşandı. Sergiler, turnuvalar, Baloncuk Gösterisi, Çocuk Şenliği, Balık Tutma Yarışması ve Yoğurt Mayalama Yarışması'na sahne olan festivalin son gününde, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe en güzel şarkılarıyla Silivri'de adeta fırtına gibi esti.

Silivri'nin en ünlü festivallerinden biri olan 60. Yoğurt Festivali'nin son gününde renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününe ilgi artarak devam etti. Festival çerçevesinde düzenlenen Baloncuk Gösterisi ile çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Gerçekleştirilen Çocuk Şenliği etkinliğinde; el ve yüz boyama, şişme oyun alanları, atölye çalışmaları, maskotlar ve animasyon gösterileri ile çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Düzenlenen Balık Tutma Yarışması'nda ise büyük çekişme yaşandı. Her yaş grubundan katılımcının boy gösterdiği yarışmayı birinci tamamlayan Onur Ülgen ve Arzu Ülgen 5 bin TL, ikinci Elvan Ünal ve Emir Ünal 3 bin TL, üçüncü İnan Uyanık ve Meltem Uyanık ise bin 500 TL kazandı. Abdülkadir Güzel, Çınar Güzel, Erhan Asker ve Meral Asker ise mansiyon ödülünün sahibi oldu.

En güzel yoğurt için yarıştılar

60. Yoğurt Festivali çerçevesinde Köy Pazarı Amfitiyatro'da gerçekleştirilen Geleneksel Yoğurt Mayalama Yarışması ile Silivri'nin en güzel yoğurdu seçildi. Jüri üyeliğini Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Bakkaloğlu, Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Ercan, Yazar Süleyman Dilsiz, Gastronomi Danışmanı Şef Savaş Ergen, Yoğurt Ustası Aysun Subaşı'nın yaptığı ve 22 yarışmacının katıldığı Yoğurt Mayalama Yarışması'nda Ufuk Tunç birinci olarak yarım altın, Şaziment Çelik ikinci olarak çeyrek altın, Neriman Akkul Aydın ise üçüncü olarak gram altın kazandı.

Ödüllü turnuvalar nefesleri kesti

60. Yoğurt Festivali çerçevesinde düzenlenen ödüllü turnuvalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Plaj Futbolu Turnuvası'nda birinci olan Pırıltı Bijuteri takımı 5000 TL, ikinci Gazitepe takımı 3 bin TL, üçüncü Semizkumlar takımı ise bin 500 TL ödül kazandı. Plaj Voleybolu Turnuvası'nın birincisi Star Voleybol takımı 5 bin TL, ikincisi DeyDey takımı 3 bin TL, üçüncüsü Aslı's takımı ise bin 500 TL'lik ödülün sahibi oldu. Satranç Turnuvası'nda birinci olan Metehan Özen 5 bin TL, ikinci Can Mıhçıyazgan 3 bin TL, üçüncü Hakan Yaramış ise bin 500 TL ödül kazandı. Tavla Turnuvası'nda birinciliği kazanan Burak Sezgi Eliboler 5 bin TL, ikinci Yılmaz Yurtsever 3 bin TL, üçüncü Mustafa Çiyanlı ise bi n500 TL'lik ödülün sahibi oldu. 3x3 Basketbol Turnuvası Yıldız Kadın Kategorisinde birinci olan Salladım Girdi takımı bin 500 TL, ikinci Savage West takımı bin TL, üçüncü İsimsizler takımı ise 500 TL kazandı. Genç Kadın Kategorisinde birinci olan Brakya takımı 2 bin TL, ikinci Rainbow takımı bin 250 TL, üçüncü Güngören Belediyesi takımı ise 750 TL'lik ödülün sahibi oldu. Genç Erkek Kategorisinde birinci olan Philip Morris takımı 2 bin TL, ikinci Air Dunk takımı bin 250 TL, üçüncü 3 XL takımı ise 750 TL ödül kazandı. Büyük Erkek Kategorisinde birinciliği kazanan Şut Özürlüler takımı 5 bin TL, ikinci KZN takımı 3 bin TL, üçüncü İstanblue A1 takımı ise bin 500 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Yıldız Tilbe fırtına gibi esti

Yoğurt Festivali'nin üçüncü günündeki sahne programlarına katılım rekor seviyede oldu. Yeni Nesil Gençlik Spor Kulübü'nün sahne performansı büyük beğeni toplarken, Kafkas Halk Dansları Ekibinin gösterisi ise nefesleri kesti. Silivri sahili festival alanında sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirdi. Festivali izlemeye gelenlerin kulaklarının pasını silen Tilbe, performansıyla Silivri'de adeta fırtına gibi esti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ünlü sanatçıya Silivri Yoğurdu hediye etti ve çiçek takdiminde bulundu.

Yoğurt Festivali'ne davet edilen ancak programları sebebiyle katılım sağlayamayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli festivale gönderdikleri telgraflar ile Silivrililere selamlarını iletti. Yoğurt Festivali'ne; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Silistre İl Başkanı Sezgin Galip, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekili Cevdet Çakırov, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekili Güner Ahmet, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi, Hak ve Özgürlükler Partisi İstanbul Temsilcisi Fahri Vatansever, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.