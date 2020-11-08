İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı

Şişli’de değeri 600 bin lira olan 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar ve bir fotoğraf makinesi çalan zanlı yakalandı.

Şişli'de değeri 600 bin lira olan 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar ve bir fotoğraf makinesi çalan zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.


Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinden 26 Ekim'de, 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar, bir fotoğraf makinesi olmak üzere toplam değeri yaklaşık 600 bin lirayı bulan hırsızlık üzerine polis ekipleri hareket geçti.


Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla kimliğini tespit ettiği B.Ö. isimli zanlıyı 7 Kasım'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Soruşturma kapsamında şüphelinin çaldığı şaraplardan bin 500 şişesini Şişli'ye bağlı Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde sakladığı belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.