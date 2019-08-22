600'ün üzerinde firma 1,5 milyar dolarlık ticaret için buluşuyor

kez kapılarını açıyor. Fuarda sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden, aydınlatma ve banyo-mutfak aksesuarlarına kadar binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergilenecek.

10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip kez kapılarını açıyor. Fuarda sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden, aydınlatma ve banyo & mutfak aksesuarlarına kadar binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergilenecek. Dört gün sürecek organizasyonda ayrıca, fuara özel olarak tasarlanan ve çay ve kahve tadımlarının yapılacağı ‘Çay mı, Kahve mi?' etkinliği ile, ünlü şeflerin birbirinden farklı sunumlarıyla ziyaretçilere sıra dışı bir deneyim sunacakları Cooking Theatre olacak.

600'ün üzerinde yabancı firma stant açacak

Sektörünün 5.5 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine de güç katacak Uluslararası Zuchex 2019 kapsamında ilk defa uygulanan Overseas Buyer Programıyla, yüksek bütçelerle satın alma yetkisine sahip Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupalı satın almacılar başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından 5 bin civarında profesyonel iş insanı, Türkiye'nin üretici markalarıyla fuarda birebir görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a gelecek. 600'ün üzerinde firmanın toplam brüt 100 bin metrekare alanda stand açacağı Zuchex, katılımcı sayısında geçen seneye kıyasla yüzde 20 artış sağlarken organizasyonu bu yıl, yurt içi ve yurt dışından 32 bin profesyonelin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İMMİB ve ZÜCDER'in destekleriyle düzenlenen fuarda gerçekleşecek ticaretin ise 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.